乃木坂46菅原咲月「いつもと違う雰囲気で新鮮」黒シースルードレス姿に絶賛の声「圧倒的なオーラ」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/03/20】乃木坂46の菅原咲月が3月19日、自身のInstagramを更新。シースルードレス姿を披露した。
【写真】20歳乃木坂副キャプテン「圧倒的なオーラ」黒シースルードレス姿
菅原は「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 エントリー発表会登壇させて頂きました！」と報告。「黒のドレスでまたいつもと違う雰囲気で新鮮でした」とつづり、胸元と背中、袖の部分がシースルーになっている黒のロングドレス姿を公開した。
また、ともに登壇したデザインの違う黒いドレスをそれぞれ着用した池田瑛紗と五百城茉央との3ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「ビジュ最強」「美しさに目を奪われる」「圧倒的なオーラ」「スタイル抜群」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳乃木坂副キャプテン「圧倒的なオーラ」黒シースルードレス姿
◆菅原咲月、シースルードレス姿公開
菅原は「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 エントリー発表会登壇させて頂きました！」と報告。「黒のドレスでまたいつもと違う雰囲気で新鮮でした」とつづり、胸元と背中、袖の部分がシースルーになっている黒のロングドレス姿を公開した。
また、ともに登壇したデザインの違う黒いドレスをそれぞれ着用した池田瑛紗と五百城茉央との3ショットも公開している。
◆菅原咲月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「ビジュ最強」「美しさに目を奪われる」「圧倒的なオーラ」「スタイル抜群」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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