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「事故や怪我をする妄想をする」のは正常じゃない…仕事が限界に達した時に現れる危険なサイン6選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「【限界】仕事を辞めたいならチェック！もう頑張れない時の状態6選」と題した動画を公開。仕事で疲れ切り、「もう頑張れない」と感じている人々に向けて、心身が発する限界のサインを具体的に解説し、健康を最優先する考え方を提言した。



動画の冒頭でRyota氏は、仕事が原因で不調になり、働けない期間が長引いてしまうケースに触れ、そうなる前に自身の状態に気づくことの重要性を説く。その上で、限界が近い時に現れるサインとして「明日のことを考えると涙が出る」状態を挙げた。



Ryota氏は「もうここまで来たら、正直このまま働き続けるってかなりしんどいと思います」と述べ、これは身体が仕事を「受け付けなくなっている」拒否反応だと解説。自身の過酷な労働体験を振り返りつつ、「これ以上無理ってなった時にでもそれをしなきゃいけないと考えると、驚くほどストレスを受ける」と語った。



続けて「終業後に即、明日の仕事のことを考える」「通勤に普段より時間がかかる」といった状態も危険なサインだと指摘。これらは常に仕事の緊張状態が続き、心身がリラックスできていない証拠であり、知らないうちに疲労が蓄積する「隠れ疲労」に陥っている可能性があると警鐘を鳴らす。身体が職場に行くことを無意識に拒否し、通勤の足取りが重くなったり、準備に時間がかかったりするのもその一例だという。



さらに深刻な状態として「事故や怪我をする妄想をする」ことを挙げる。これは「そうなったら休めるのになあ」という思考の表れであり、「もうこれ正常じゃないんです」と断言。会社が倒産してほしいと願うなど、非現実的な方法で仕事から逃れようとする思考も同様に危険な兆候だと語った。



最後にRyota氏は、「辞めたいけど働かなきゃ」という葛藤を抱える人に対し、「健康だから働ける」という大前提を忘れないでほしいと呼びかける。まずは健康な状態を取り戻すことを最優先し、そのために一時的に休む、仕事量や環境を変えるといった選択肢を検討することの重要性を強調。「自分の人生がずっと苦しいままの生活になったら、自分があまりに可哀想じゃないですか」と語りかけ、長期的な視点で自身のキャリアと人生を見つめ直すよう促した。