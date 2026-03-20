第98回選抜高校野球大会第2日は20日、甲子園球場で1回戦が行われ、花巻東（岩手）と智弁学園（奈良）が対戦した。智弁学園は5年ぶり15回目のセンバツ出場。6回表の攻撃時、地元ゆかりのNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のメーンテーマを吹奏楽部が演奏した。同作のメーンテーマが甲子園で流れるのは今回が初。2022年のセンバツでは、日大三島（静岡）の吹奏楽部によって同年の大河「鎌倉殿の13人」のメーンテーマが甲子園に鳴り響いた。

6回の智弁学園の攻撃中にメーンテーマが流れると、ネット上では「豊臣兄弟のオープニング曲だ！」「智弁、豊臣兄弟やってる」「智弁学園の新曲、豊臣兄弟や」「お、豊臣兄弟！智弁学園はやい」「智弁の応援に使われている」などの反応があった。

俳優の仲野太賀が主演を務め、NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

奈良県大和郡山市は、郡山城主だった豊臣秀長ゆかりの地。秀長の誕生日3月2日には「豊臣兄弟！大和郡山 大河ドラマ館」がオープンした。

今回のメーンテーマは、TBS日曜劇場「グランメゾン東京」などの音楽も手掛けた木村秀彬氏が作曲した。