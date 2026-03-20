北朝鮮の朝鮮中央通信は20日、金正恩総書記が19日に平壌の第60訓練基地を訪れ、歩兵部隊と戦車部隊による協同攻撃戦術演習を視察したと報じた。公開された内容からは、無人機の本格運用、リアルタイム情報共有による部隊間連携の強化、さらには新型主力戦車の防護能力向上など、同国軍が現代戦への適応を強く意識した軍事的努力を進めている様子が浮かび上がる。

演習では、無人攻撃機が「リアルタイム偵察資料」に基づき、敵の指揮拠点や対戦車火力陣地を精密打撃したとされる。これに続き、装甲車部隊による対戦車ミサイル攻撃、特殊部隊による背後攪乱、そして戦車と歩兵による突撃が連動して実施された。従来の北朝鮮軍は大規模火力による一斉攻撃に依存する傾向が強かったが、今回の訓練では、状況に応じて標的を更新しながら戦闘を進める「動的戦闘」の要素が強調されている。

とりわけ注目されるのは、「全ての区分隊がリアルタイム情報を共有しながら戦闘協同と行動の一致を保障」したとの記述だ。これは、歩兵、戦車、無人機、特殊部隊といった異なる戦力が同時に展開する中で、情報を即時に共有し統一的な行動を取ることを意味する。軍事的には、指揮・統制・通信・情報・監視・偵察を統合するいわゆるC4ISR能力の向上を志向したものとみられ、北朝鮮軍が弱点とされてきた統合作戦能力の改善を図っている可能性がある。

さらに、今回の訓練で強調されたもう一つの柱が、新型主力戦車の性能である。報道は、同戦車が対戦車ミサイルや無人機を迎撃する能力を備え、「100％の命中率」でこれらを撃破したと主張している。こうした能力の中核をなすのが「能動防護システム（APS）」と呼ばれる技術だ。

APSとは、戦車に搭載されたレーダーやセンサーが飛来する対戦車ミサイルやロケット弾、さらには低空を飛行する無人機などを検知し、迎撃用の弾体や爆発装置を発射して空中で破壊する防御システムである。従来の装甲による「受動防護」に対し、脅威を能動的に排除する点に特徴があり、現代の戦車にとって生存性を左右する重要技術とされる。

近年の戦場では、携帯型対戦車ミサイルや小型ドローンの普及により、従来型戦車の脆弱性が顕在化している。このため各国はAPSの導入を急いでおり、北朝鮮も同様の流れに追随しようとしているとみられる。報道が強調する「全方位脅威探知」や「機動的防護体系」といった表現は、センサー融合や自動化された迎撃機構の存在を示唆している。

また、夜間戦闘能力の向上にも言及しており、赤外線センサーや暗視装置などの導入により、従来弱点とされてきた夜間での戦闘制約の克服を目指している可能性がある。これらが実現していれば、戦車は単なる火力プラットフォームから、情報と防護を兼ね備えた「戦場ノード」へと性格を変えつつあるといえる。

（参考記事：北朝鮮、艦艇ミサイルと「データリンク戦」模索か 早期警戒機・大型無人機と連動も）

もっとも、北朝鮮側の主張には誇張が含まれている可能性も高い。「100％迎撃」といった表現は現実的とは言い難く、実際の性能や信頼性については慎重な評価が必要だ。また、こうした高度装備を安定的に量産・配備できるかどうかは、同国の産業基盤や資源制約に大きく左右される。

加えて、リアルタイム情報共有を支える通信インフラや、敵の電子妨害に対抗する能力についても不透明な部分が残る。現代戦では通信の確保が戦闘力に直結するため、これらの要素がどの程度実用化されているかが今後の焦点となる。