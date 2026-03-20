【G10-33】スペースXが「ファルコン9」でスターリンク衛星29機を打ち上げ

スペースXは日本時間2026年3月19日、ケープカナベラル宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星29機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 10-33）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月19日 23時20分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink V2 Mini衛星 29機（Starlink Group 10-33）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1077）は今回が27回目の飛行で、これまでにCrew-5、GPS III Space Vehicle 06、Inmarsat I6-F2、CRS-28、Intelsat G-37、NG-20、TD7、そしてスターリンクミッション20回に使用されてきました。打ち上げ後、第1段ブースターは大西洋上のドローン船「Just Read the Instructions（JRTI）」への着艦に成功しました。同ドローン船への着艦は154回目、スペースX全体では588回目のブースター着艦成功となります。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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