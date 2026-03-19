「いずれにせよ、私たちには関係ないことですが」と、「THE TIME,」（TBS系）総合司会の安住紳一郎アナは自嘲した。番組は2026年3月19日の放送で、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手は今年、スポンサーなどからの副収入が1億2500万ドル（約198億7500万円）とスポーツ選手としてこれまでの最高額になると伝え、その受け取り方もスゴイと取り上げた。では、何が『関係ない』ことなのか。

「チームから払われるお給料が3億円、ほかは副収入」

大谷選手の収入は大リーグでも桁違いなのだが、安住アナは「注目してほしいのはその内訳なんですよね」という。「（200億円超の今年の収入のうち）チームから払われるお給料が3億円、ほかはコマーシャルなどの副収入ということなんですね」と、グラフで見せながら説明した。

そして、「これは、決して大谷選手のチームからのお給料が少ないというわけではなくて、10年契約を結んでいて、2024年からの10年間は毎年3億円、2034年からは毎年98億円ということで、97％を10年後の後払いにしてるんです」と、その金額の大きさにため息をつく。

これまでスポーツ選手の副収入額トップは男子ゴルフのタイガー・ウッズで1億500万ドル

なぜ、大谷選手はこんな受け取り方にしているのか。安住アナは「現役当時は副収入がガバーッとあって、税金取られるよりは......なのか、（略）2034年からはドジャースから残りの分をもらった方がいいんじゃないかというような、計算も読み取れるということなんですけども」と、したたかに対策を取っていることに感心する。

と、ここでまったく無縁の話だと気づいて、「まあ、いずれにせよ、私たちには関係のないことです」と安住アナは呆れたのだ。

ちなみに、これまでスポーツ選手の副収入額トップは男子ゴルフのタイガー・ウッズで1億500万ドル、テニスのロジャー・フェデラー、バスケットボールのステフィン・カリーも1億ドルを超えていた。

（シニアエディター 関口一喜）