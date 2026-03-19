ご祝儀「3万11円」に驚いてたら、理系の夫は「いい友人だね」とのこと…正直“3万円が常識”と思っていたのですが、中途半端な金額で問題ないのでしょうか？「数字に隠された意味」とは

ご祝儀に割り切れない数を使う理由

日本のご祝儀では、古くから「割り切れる数を避ける」という慣習があります。2・4・6といった偶数は「2で割れる＝縁が切れる・別れる」を連想させるため、縁起が悪いとされてきました。特に「4」は「死」、「9」は「苦」と音が重なることから忌み数とも呼ばれます。

そのため一般的なご祝儀は1万円・3万円・5万円・10万円など、奇数や「割り切れない」イメージのある金額が選ばれます。なかでも3万円は「友人・知人」として最も標準的な相場です。

一方で、8万円は偶数ですが、縁起の良い「末広がりの八」ということで歓迎されるケースもあります。また、近年では2万円も、「2人で1つ」という意味合いで許容されるケースも見られます。ただし、実際の相場は相手との関係によって異なります。



数字に意味を込める発想

数字に特別な意味を込めてご祝儀を贈るアイデアは「3万11円」だけではありません。SNS上では「3万1415円（円周率πの近似値＝どこまでも割り切れず続く縁）」「5万21円（素数）」といったアイデアも共有されており、贈る側の遊び心が伺えます。

素数の持つ性質を「何があっても離れない夫婦」と重ねることで、ご祝儀の金額そのものがメッセージになります。数字を通じて気持ちを伝えようとするのは、言葉より形で想いを届けようとする、日本人らしい奥ゆかしさとも言えるでしょう。



ご祝儀の相場は？ 失礼にならない金額の目安とマナー

素数で贈るご祝儀はあくまで演出の1つです。実際に包む際は相場を踏まえることが前提となります。2023年に実施された全日本冠婚葬祭互助協会の調査によると、贈る相手別の金額傾向は以下の通りです。

【友人・知人】

3万円が最も多い金額で、2万円は少数派にとどまります。素数などの演出を取り入れる場合でも、一般的な相場を下回らないことが無難です。

【職場関係】

同僚の場合は3万円が中心です。役職や年齢差がある場合は3万～5万円の範囲で調整されます。部下に対しては、立場を考慮して5万円を包む例も見られます。

【親族（兄弟姉妹・いとこ・甥姪など）】

3万～10万円程度が目安です。

ご祝儀は新札を用い、「ご結婚御祝」と表書きをするのが基本的なマナーです。封筒は紅白の結び切りを選びます。



まとめ

「3万11円」のご祝儀は、日本古来の「割り切れない数＝縁起がいい」という文化を、数学の素数という概念を盛り込んだ遊び心あふれる演出です。「絶対に割れない＝絶対に離れない」というロジックは、理系・文系を問わずグッとくる贈り物になるでしょう。

とはいえ、相手との関係や状況によっては「なぜ中途半端な金額？」と受け取られるリスクもゼロではありません。素数ご祝儀を贈るなら、ひとことメッセージカードで意図を添えると、真意がより伝わるでしょう。

数字に込められたメッセージを読み取るのも、贈る側と受け取る側の「縁」の1つです。大切な人の新しい門出に、自分らしい形で気持ちを届けてみてはいかがでしょうか。



出典

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 第6回婚礼に関するアンケート調査報告書

執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種