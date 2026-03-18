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マックのサムライマックに“リンゴジャム”で神バーガーに!?偏食YouTuberも「アレンジをやめられねぇ」と驚く激ウマ裏技

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「サムライマックが数段旨くなる…！#マック#ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。



偏食として知られる氏原と相方のサカモトが、マクドナルドの人気メニュー「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ（サムライマック）」に、アヲハタのリンゴジャムを加えるという驚きのアレンジに挑戦。甘みと塩気の意外な相乗効果で、いつもの味が劇的に変化する様子を紹介している。



動画の序盤、用意されたのはサムライマックと「アヲハタ 55 リンゴ」のジャム。バンズをめくり、パティとチーズの上に直接ジャムを乗せていく。同席するスタッフにてジャムを加えることで「塩味が丸くなるらしい」と伝えられ、まずは一口分を試食。目を閉じて味わった直後、「アリ！」と親指を立て、「もっと入れていいと思う」とジャムをさらに追加してかぶりついた。



続いて、偏食の氏原もハンバーガーを口に運ぶ。大きくかじりつき、咀嚼した瞬間に上を向いて驚きの表情を浮かべた。サカモトより「これあるかもしらんよ」と伝えられると、「うんまいうまい」「これ美味いかも」と氏原の笑みが溢れる。たっぷりジャムを入れても「邪魔になってこない、りんごが」と語り、2枚重ねの肉厚なパティに負けないバランスの良さを指摘。「タレと肉と相まった」と、ジャムの甘さがビーフの旨味を一層引き立てていることを強調した。



塩気と果実の甘みが織りなす絶妙な味わいに、同席するスタッフからも「うまっ！」「美味しいよね」と絶賛の声があがる。氏原は「こういうことがあるからアレンジをやめられねぇな」と語り、この組み合わせに満点となる星4.5の評価を下した。手軽に買えるジャムひとつで、おなじみのバーガーが全く新しい味わいに生まれ変わる。次回のマクドナルド訪問時に、ぜひ試してみたい食べ方である。