元Juice＝Juice稲場愛香、美脚透けるレースタイツコーデ公開「可愛すぎる」「妖精みたい」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】元Juice＝Juiceの稲場愛香が3月16日、自身のInstagramを更新。レースタイツを合わせた衣装のショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】28歳元アイドル「妖精みたい」レースタイツで美脚スラリ
稲場は、同日に池袋サンシャインシティ噴水広場で行われた自身の1stアルバム「Selenite」のリリースイベントへの感謝をつづり、オフショットを複数枚投稿。自身の顔が写った大型ビジョンと噴水を背景に、ふんわりとしたファーアウターに、きらめくワンピース、引き締まった脚のラインがのぞくレースタイツを合わせた華やかな衣装で、片足をあげてポーズした姿を披露している。
また「平日にも関わらずたくさんの方が 会いに来てくださって 本当に嬉しかったです」「2年振りのサンシャインたのしかったー！感謝です」と続けている。
この投稿には「可愛すぎる」「スタイル綺麗」「衣装似合ってる」「妖精みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元アイドル「妖精みたい」レースタイツで美脚スラリ
◆稲場愛香、レースタイツで美脚際立つ衣装披露
稲場は、同日に池袋サンシャインシティ噴水広場で行われた自身の1stアルバム「Selenite」のリリースイベントへの感謝をつづり、オフショットを複数枚投稿。自身の顔が写った大型ビジョンと噴水を背景に、ふんわりとしたファーアウターに、きらめくワンピース、引き締まった脚のラインがのぞくレースタイツを合わせた華やかな衣装で、片足をあげてポーズした姿を披露している。
また「平日にも関わらずたくさんの方が 会いに来てくださって 本当に嬉しかったです」「2年振りのサンシャインたのしかったー！感謝です」と続けている。
◆稲場愛香の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「スタイル綺麗」「衣装似合ってる」「妖精みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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