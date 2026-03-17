WBC準決勝

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、準決勝が行われ、日本を破ったベネズエラとイタリアが激突した。初回に飛び出したイタリア遊撃手の頭脳プレーにはネット上のファンも驚きの声をあげている。

今大会旋風を起こし、初の準決勝を戦うイタリア代表に早速好プレーが飛び出した。初回のベネズエラの攻撃。1死一塁からアラエスの打球はセンターへと上がった。これをダイレクト捕球した中堅手マーシーがすぐさま一塁に送ると走者は帰塁できず。価値あるダブルプレーとなった。

この裏には隠されたアシストがあった。イタリアの遊撃手アントナッチがセンターへの飛球にも関わらず、二塁付近で打球に飛びつくようにわざとダイビング。走者を“フェイク”で相手を惑わせ、帰塁を遅らせた。

アントナッチは、1次ラウンドのメキシコ戦でも同様の動きを披露。ネットフリックスの中継で解説をつとめた内川聖一氏も「ショートがボールを取るような素振りを見せた。（走者は）一瞬判断が遅れたと思う」と言及したトリックプレーに、X上のファンからも反応が相次いだ。

「アントナッチ、また走者を惑わすプレーw 野球IQが高すぎる…」

「アントナッチまたかましたのか？」

「フェイント、短期決戦だからこそ意外と引っかかるみたいな感じなのかね」

「アントナッチは野球が上手い」

「守備いつもブラフして、走者がみんな騙されてる」

「良い守備だね 日本これがやりたかったんだけどね」

「アントナッチ必殺の偽ダイビングはメジャーでも通用しそうだよな」

「メキシコ戦もそうやけどフェイクプレーをする咄嗟の判断が野球脳高すぎる」

「ランナーの視界防いでゲッツーに持ち込んだが、あれいずれ規制されそう」

ホワイトソックス傘下でプレーする23歳。1次ラウンドでも同じような動きを見せており、隠れたファインプレーに称賛の声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）