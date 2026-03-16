この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「知らなかった…激旨チキンラーメンアレンジ #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。偏食である氏原とサカモトが、日清食品の定番商品「チキンラーメン」を洋風に激変させる簡単アレンジレシピを紹介している。



動画で紹介されたのは、「にんにくトマチキ」と名付けられたアレンジ料理。鍋に水とトマトジュースを入れて火にかけ、沸騰した赤いスープにチキンラーメンを入れて茹でる。サカモトは「これなんかカップヌードルのチリトマトっぽくなるのかな」と、仕上がりに期待を寄せる。



茹で時間はわずか1分。丼に移し、たっぷりの粉チーズとおろしにんにくを乗せると、氏原は「すごい良い匂いする！」と興奮気味に語る。実食では、一口すすったサカモトが目を見開いて「うまっ！」と驚愕の声を上げた。氏原も「美味い美味い」と箸が止まらず、「チーズもっとかけてもいいよ」とアドバイスを送る。さらに氏原は「これ一番美味いかもぐらい美味い」「通常のチキンラーメンより美味くなってる」と絶賛し、最高評価である星4つを付けた。



いつもの味が、家にある調味料とトマトジュースを加えるだけで驚きの一杯に変化する。手軽に作れるため、小腹が空いた時の夜食や、ひと味違う麺料理を楽しみたい日のランチに取り入れてみてはいかがだろうか。



【にんにくトマチキレシピ】 ［材料］ ・チキンラーメン 1袋 ・水 360ml ・トマトジュース 90ml ・にんにく（チューブ） 適量 ・粉チーズ 適量



［作り方］ 1. 鍋に水とトマトジュースを入れ、火にかける。 2. スープが沸騰したらチキンラーメンを入れ、1分間茹でる。 3. 丼に移し、粉チーズとチューブにんにくをお好みの量トッピングして完成。