1998年に反町隆史主演のフジテレビ系ドラマ「GTO」に生徒役で出演、脚光を浴びた元女優、希良梨さん（45）が16日までにインスタグラムを更新。

同ドラマで共演した俳優徳山秀典（44）とのツーショットを公開した。

希良梨さんは「今日は、初代GTO反町隆史主演で一緒に共演した とく、こと、徳山秀典kunとマネージャーみどりと一緒に、打ち合わせを致しました」と報告し、再会した写真をアップ。「とくは、私にとって、仕事においても私の目線に立って考えてくれる頼りがいのある存在であり 良き最高の友人であります 正しいアドバイスをくれる兄、時には先生のような存在で、いつもちゃんと見張っているぞーと言われたので笑 ちゃんと頑張らないといけないなと笑 本当に、お人柄が優しい方です」とつづった。

また、音楽活動再開に向けてボイストレーニングも行ったことを報告。「私の背中をしてくれて有難う 応援してくれてありがとう 心から感謝しています 子供の頃から知っているのは本当に気が楽で、安心ですね」と感謝し、「日本に帰ってきて、本当によかったって思うことが、闘病生活が終わって、ほんとによかったなって思うことが、最近とても多くて、コツコツと自分らしく楽しみながら周りの方に支えていただいて 私も十字架を背負いながら頑張って、自分らしく枠にとらわれない活動を これからも、これからがやっとのスタートですね 普通に生きれるってほんとに幸せ」と思いをつづった。

希良梨さんは24年9月にがんに罹患（りかん）したことを公表、12月に手術を受け、25年1月に転移とステージ3を告白。同6月末には最後の抗がん剤治療終えたことを報告。また、同7月には芸能界を引退することを宣言し、著名人・文化人として活動を行うことを発表していた。