ＱＤレーザＳ高でオキサイドも上昇再加速、ＡＩＤＣと防衛の２つの切り口で人気素地が開花◇

ＱＤレーザ<6613.T>の上げ足鮮烈、一時３００円高はストップ高となる１４４０円まで急浮上した。株価は直近５連騰で、きょうの高値まで５営業日で７７％高という急騰劇を演じた。一方、オキサイド<6521.T>も４営業日に急速に切り返し、一時１２％高の４９８０円とフシ目の５０００円大台復帰を指呼の間に捉えている。



いずれも「レーザー関連」銘柄に位置付けられていることが共通項だが、一つはＡＩデータセンターの膨大な電力需要に対応した光電融合技術に絡んだ思惑だ。ＱＤレーザは前週１１日に台湾の工業技術研究院（ＩＴＲＩ）及び東京大学の量子ドット荒川研究室と共同で「量子ドット・コムレーザ」とそれに関連する光電子技術の研究開発に基本合意、これが材料視され株価変貌に向けた起爆剤となった。他方、オキサイドはその２営業日前の前週９日に、量子コンピューター向けレーザー光源の販売を開始したと発表、これが投資マネーの琴線に触れた。両銘柄とも１月末から動兆著しく、短期筋の注目の的となっていた。いずれも株価上昇につれて貸株市場経由の空売りが高水準に積み上がり、それが踏み上げ（強制買い戻しによる株高）相場の原動力になった経緯がある。このほか表向きにははやされていないが、「レーザー関連技術は防衛分野におけるドローン迎撃などでもコアテクノロジーとの位置付けで注目度が高い。これが大口資金誘導の背景になっている」（中堅証券ストラテジスト）という指摘もある。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS