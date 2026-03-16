“偽札束”で時価約5000万円のポケカ3枚詐取か…男3人を逮捕 売買交渉成立も束の一番上以外ただの紙切れ 東京・千代田区
時価約5000万円相当の希少なポケモンカード3枚を偽の札束でだまし取ったとして、男3人が逮捕された。
男らは2024年、東京・千代田区内のホテルで、紙袋から札束を取り出し「現金5000万円を用意した」と見せかけて被害男性を信用させ、カードを入手した。
しかし、被害男性が確認したところ、束の一番上以外はすべてただの紙切れだったという。
3枚で時価約5000万円相当のポケカを詐取
11日、東京・千代田区の丸の内警察署で撮影されたのは、帽子を深々とかぶった男。
そして、まっすぐと前を見て歩く男と、カメラをじろりとにらみつけた3人の男。
時価数千万円のポケモンカードをだまし取った疑いで、森野徹容疑者（38）、武村純容疑者（54）、甲田英司容疑者（52）が逮捕された。
狙いは、30代の男性が所有する3枚で時価約5000万円相当の“レアカード”。
その手口は巧妙なものだった。
森野容疑者らは2024年、東京・千代田区内のホテルで紙袋から束を取り出し、「現金5000万円を用意した」と男性にアピールした。
一番上だけが本物…ほかは「ただの紙切れ」
交渉は成立し、森野容疑者らは高額ポケモンカードを入手した。
ところがその後、男性が確認すると、束の一番上だけが本物の紙幣で、そのほかはすべてただの紙切れだったことが判明した。
偽の札束を渡されていたのだ。
調べに対し、森野容疑者は黙秘している。
武村容疑者は「身に覚えがない」、甲田容疑者は「事件とは無関係」と容疑を否認している。
（「イット！」3月13日放送より）