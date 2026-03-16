“偽札束”で時価約5000万円のポケカ3枚詐取か…男3人を逮捕　売買交渉成立も束の一番上以外ただの紙切れ　東京・千代田区

時価約5000万円相当の希少なポケモンカード3枚を偽の札束でだまし取ったとして、男3人が逮捕された。

男らは2024年、東京・千代田区内のホテルで、紙袋から札束を取り出し「現金5000万円を用意した」と見せかけて被害男性を信用させ、カードを入手した。

しかし、被害男性が確認したところ、束の一番上以外はすべてただの紙切れだったという。

3枚で時価約5000万円相当のポケカを詐取

11日、東京・千代田区の丸の内警察署で撮影されたのは、帽子を深々とかぶった男。

そして、まっすぐと前を見て歩く男と、カメラをじろりとにらみつけた3人の男。

時価数千万円のポケモンカードをだまし取った疑いで、森野徹容疑者（38）、武村純容疑者（54）、甲田英司容疑者（52）が逮捕された。

狙いは、30代の男性が所有する3枚で時価約5000万円相当の“レアカード”。

その手口は巧妙なものだった。

森野容疑者らは2024年、東京・千代田区内のホテルで紙袋から束を取り出し、「現金5000万円を用意した」と男性にアピールした。

一番上だけが本物…ほかは「ただの紙切れ」

交渉は成立し、森野容疑者らは高額ポケモンカードを入手した。

ところがその後、男性が確認すると、束の一番上だけが本物の紙幣で、そのほかはすべてただの紙切れだったことが判明した。

偽の札束を渡されていたのだ。

調べに対し、森野容疑者は黙秘している。

武村容疑者は「身に覚えがない」、甲田容疑者は「事件とは無関係」と容疑を否認している。

（「イット！」3月13日放送より）