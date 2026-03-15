驚愕の約70m弾！　レアルMFギュレル「思い切ってシュートを打ってみた」

🪄アルダ・ギュレル

約65m 超絶ロング弾🔥🔥



まさに魔法の左足🪄

エルチェGKディトゥーロも

見送るしかできず...



🏆 ラ・リーガ第28節

⚔️ レアル・マドリー v エルチェ

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