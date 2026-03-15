ソフトバンクは11安打も…先発尾形が5回途中4失点

ファームリーグ公式戦が15日に行われ、オリックスがソフトバンクに4-2で競り勝ち2連勝を飾った。先発の寺西成騎投手は、2回無失点で試合を作る立ち上がり。打線は1点を追う4回に宜保翔内野手の適時打で同点とし、5回には杉澤龍外野手の同点適時二塁打などで3点を奪い勝ち越した。

権田琉成投手、芦田丈飛投手らがつなぎ、9回は川瀬堅斗投手が3者連続三振で締め公式戦初セーブ。4番手の乾健斗投手が公式戦初勝利を挙げた。ソフトバンクは11安打を放ちながら好機を生かせず、先発の尾形崇斗投手も5回途中4失点と踏ん張れなかった。

日本ハムはロッテを5-0で下し、6投手の継投で完封勝利を収めた。初回、大塚瑠晏内野手の公式戦初本塁打となる3ランで先制。清宮幸太郎内野手の二塁打で作った好機を生かし、主導権を握った。打線は大塚や万波中正外野手が2安打を記録するなど計5得点を挙げた。

投手陣は先発の畔柳亨丞投手から大川慈英投手、宮内春輝投手、福田俊投手らが継投し、ロッテ打線を無得点に封じた。ロッテは先発の森遼大朗投手が9奪三振と力投。愛斗外野手やスティベン・アセベド外野手が2安打を放ったが、得点には結びつかなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）