EASTでは鹿島が首位、WESTでは神戸が首位だが8位の清水まで勝ち点3差の混戦

明治安田J1百年構想リーグ第6節が各地で行われ、3月14日時点の最新順位表が公開された。

東西に分かれた各ブロックで接戦が続いており、SNSでは「西が団子すぎる」「東は鹿島が抜け出したな」など大きな反響を呼んでいる。

EASTでは、鹿島アントラーズが川崎フロンターレに1-0で勝利し、勝ち点16で1位。FC町田ゼルビアが柏レイソルに1-0で勝利して勝ち点12の2位となり、水戸ホーリーホックと1-1（PK5-6）で接戦を演じたFC東京も勝ち点12で3位に位置している。東京ヴェルディは浦和レッズに1-0で勝利し、勝ち点11で4位となった。

WESTでは上位3チームが勝ち点11で並ぶ大混戦となっている。ヴィッセル神戸が名古屋グランパスに3-0で快勝し、勝ち点11で1位となった。サンフレッチェ広島はガンバ大阪に2-0で勝利して勝ち点11の2位。敗れたG大阪も勝ち点11で3位に位置している。

WESTの中位から下位では、セレッソ大阪が京都サンガF.C.に2-1で勝利し、勝ち点9で5位となった。清水エスパルスはファジアーノ岡山と1-1（PK4-2）の接戦を制し、勝ち点8で8位。最下位のアビスパ福岡は勝ち点2にとどまっている。EASTの下位では、横浜F・マリノスがジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利して7位。柏レイソルが勝ち点3で最下位となった。

SNSでは「WEST、8位が1位になる可能性あるのえぐい」「東は鹿島が独走になりつつありますね」「めっちゃ団子じゃん」「西が団子すぎる」「西は混沌としてるけど、東は鹿島が抜け出したな」「どうやったら鹿島を止められるのか」などコメントが寄せられ、最新順位に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）