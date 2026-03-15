韓国ドラマ「花が咲けば、月を想い」第10話〜第14話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「花が咲けば、月を想い」（主演 ：ユ・スンホ、イ・ヘリ[Girl’s Day] 全23話）を放送中！
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
【動画】「花が咲けば、月を想い」最新回
「テレ東プラス」では、3月16日（月）〜3月20日（金・祝）放送、第10話〜第14話のあらすじを紹介する。
【3月16日（月）放送 第10話】
ピョとロソが2人で家にいる姿を見たヨンは、ロソと言い争いになる。そして“お互い別の道を行こう”と言い放つ。
一方、ロソがピョに会いに行くと勘違いしたエジンは、ロソの後をこっそり追う。
しかし実際には、酒房でウンシムや代母と商売の話をしており、エジンはその場で見つかってしまう。ロソはエジンを助ける代わりに、ある交換条件を突きつける。
【3月17日（火）放送 第11話】
ついにロソたちが酒を都城に運び込む日が来る。エジンのおかげで、兵曹判書の判が押された偽の許可書を手にしたロソたちは、それで検問を通過しようとする。しかし、軍官に荷物を調べられてしまい…。
一方、ロソから恋文を受け取ったと勘違いしたピョは、胸を躍らせて待ち合わせ場所へ向かう。想いを伝えようとするが、目の前に現れたのは、ロソではなくエジンだった。
【3月18日（水）放送 第12話】
ロソはヨンの婚姻を祝福しながらも、彼への想いを胸に、ひとり涙を流す。
事件の真相を探るため右捕盗大将の自宅に向かうヨンだったが、到着した時には、すでに右捕盗大将は息絶えていた。さらにヨンは、ホンによって連れ去られてしまう。
ちょうどその時、酒を積んだ荷車で都城へ入ったロソが、連れ去られるヨンの姿を目撃する。 ロソは荷車ごと突進してヨンを救い出そうとするが…。
【3月19日（木）放送 第13話】
ロソを心配するヨンは、当面の間、ロソを王宮に匿ってほしいとピョに願い出る。ピョは、ロソを王宮に迎え入れれば、二度と離すつもりはないとヨンに言い切る。
一方、宮中に人を入れることに激怒するイ･シフムだったが、ロソが“南山の虎”の娘と聞いて、表情を凍りつかせる。王宮へ向かう途中、ロソはホンの一味に追われるグムの姿を目撃。ロソは後を追うが、逆にホンによって望月寺へ連れ去られてしまい…。
【3月20日（金・祝）放送 第14話】
ロソへの想いに気づいたヨンは、何があっても離れないとロソに誓う。
ホンについて王様に上疏しようとするヨンだが、それには証拠とお金のどちらも握らなくてはならない。そこでヨンは証拠をつかむために旅閣へ潜入し、ロソたちはホンの財物庫を襲撃することに。
作戦を終え、ロソたちはどぶろくで祝杯を上げる。みんなでお酒を楽しむロソたちの姿を見たヨンは、ロソにある約束をする。
出演者
ナム・ヨン：ユ・スンホ
カン・ロソ：イ・ヘリ
世子イ・ピョ：ビョン・ウソク
ハン・エジン：カン・ミナ
演出・脚本
【演出】
ファン・インヒョク『ドクタープリズナー』『月桂樹洋服店の紳士たち〜恋はオーダーメイド！〜』
【脚本】
キム・アロク
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
【動画】「花が咲けば、月を想い」最新回
「テレ東プラス」では、3月16日（月）〜3月20日（金・祝）放送、第10話〜第14話のあらすじを紹介する。
【3月16日（月）放送 第10話】
ピョとロソが2人で家にいる姿を見たヨンは、ロソと言い争いになる。そして“お互い別の道を行こう”と言い放つ。
一方、ロソがピョに会いに行くと勘違いしたエジンは、ロソの後をこっそり追う。
しかし実際には、酒房でウンシムや代母と商売の話をしており、エジンはその場で見つかってしまう。ロソはエジンを助ける代わりに、ある交換条件を突きつける。
【3月17日（火）放送 第11話】
ついにロソたちが酒を都城に運び込む日が来る。エジンのおかげで、兵曹判書の判が押された偽の許可書を手にしたロソたちは、それで検問を通過しようとする。しかし、軍官に荷物を調べられてしまい…。
一方、ロソから恋文を受け取ったと勘違いしたピョは、胸を躍らせて待ち合わせ場所へ向かう。想いを伝えようとするが、目の前に現れたのは、ロソではなくエジンだった。
【3月18日（水）放送 第12話】
ロソはヨンの婚姻を祝福しながらも、彼への想いを胸に、ひとり涙を流す。
事件の真相を探るため右捕盗大将の自宅に向かうヨンだったが、到着した時には、すでに右捕盗大将は息絶えていた。さらにヨンは、ホンによって連れ去られてしまう。
ちょうどその時、酒を積んだ荷車で都城へ入ったロソが、連れ去られるヨンの姿を目撃する。 ロソは荷車ごと突進してヨンを救い出そうとするが…。
【3月19日（木）放送 第13話】
ロソを心配するヨンは、当面の間、ロソを王宮に匿ってほしいとピョに願い出る。ピョは、ロソを王宮に迎え入れれば、二度と離すつもりはないとヨンに言い切る。
一方、宮中に人を入れることに激怒するイ･シフムだったが、ロソが“南山の虎”の娘と聞いて、表情を凍りつかせる。王宮へ向かう途中、ロソはホンの一味に追われるグムの姿を目撃。ロソは後を追うが、逆にホンによって望月寺へ連れ去られてしまい…。
【3月20日（金・祝）放送 第14話】
ロソへの想いに気づいたヨンは、何があっても離れないとロソに誓う。
ホンについて王様に上疏しようとするヨンだが、それには証拠とお金のどちらも握らなくてはならない。そこでヨンは証拠をつかむために旅閣へ潜入し、ロソたちはホンの財物庫を襲撃することに。
作戦を終え、ロソたちはどぶろくで祝杯を上げる。みんなでお酒を楽しむロソたちの姿を見たヨンは、ロソにある約束をする。
出演者
ナム・ヨン：ユ・スンホ
カン・ロソ：イ・ヘリ
世子イ・ピョ：ビョン・ウソク
ハン・エジン：カン・ミナ
演出・脚本
【演出】
ファン・インヒョク『ドクタープリズナー』『月桂樹洋服店の紳士たち〜恋はオーダーメイド！〜』
【脚本】
キム・アロク