元モーニング娘。でタレント藤本美貴（41）が14日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。元モー娘。矢口真里（43）からお金を借りたという、お笑い芸人のエピソードに驚く場面があった。

この日のゲストはお笑い芸人のヒコロヒー。モー娘。の推しメンは矢口というヒコロヒーは「ギャルっぽくてヤンキーっぽくて、MCが面白い」と説明。実は「私が全然売れる前に、ファンってだけで“金貸してくれ”って言ったことあります」と告白した。

電話でのやり取りだったといい「“初めましてヒコロヒーと申します。大好きなんです。お金貸してください”って言ったことあります。貸してくれました。矢口さんも最初は“何？何？”って言いながら。“そこを何とか。ヘキサゴンも見てました”とか言ったら、大笑いして。“もう、しょうがないな〜”って」と回顧。

これに藤本は「どういうこと？全然意味分かんない！何それ？」と衝撃。「ちなみにいくら借りた？」と問うと、ヒコロヒーは「10万円貸してくれた。面識なしですよ？なんなら電話。会ってもいない。それで矢口さんの現場まで行って“お金ください”って」と話した。借金500万円の返済に充てたといい、藤本は「10万借りたぐらいじゃどうにもならない」とツッコミ。ヒコロヒーは「いろんな人から借りて、まとめて返して、芸事に集中しようっていう思惑だったんです」と語った。