540°回転でストレスゼロ！ケーブルの常識を変える、全方向に動くType-Cケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、540°回転コネクタで取り回しが自由自在、PD240W対応でノートPCまで高速充電できるUSB Type-Cケーブル「500-USB090-18BKN」を発売した。
■ケーブルの常識を変える540°回転コネクタ
本製品は両端のUSB Type-Cコネクタが540°回転（左右180°＋水平360°）する独自構造を採用している。スマートフォンを横向きで使用する時や、ゲームプレイ、動画視聴中でもケーブルの向きを自由に調整できるため、手元の操作を邪魔しない。コネクタの向きを気にせず使えることで、日常の充電環境をより快適にする。
■ケーブルや端子にやさしい設計
コネクタの向きが固定されないため、無理な角度で曲がることが少なく、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎやすい設計だ。さらにコネクタ部分は従来品よりも補強されており、長期間安心して使用できる。日々の充電をより安全でストレスのないものにする。
■ノートPCも充電できるPD240W対応
最大PD240W（48V/5A）に対応しており、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電にも対応する。USB Type-C充電対応機器であれば幅広く使用でき、Nintendo SwitchやSwitch Liteの充電にも対応する。これ1本で多くの機器をカバーできる高出力ケーブルだ。
■暗い場所でも確認できるLED通電表示
コネクタ部分には通電状況が一目で分かるLEDを搭載している。暗い場所でも充電中かどうかを簡単に確認できるため、就寝前の充電やデスク周りの配線確認にも便利。日常のちょっとした不便を解消する、ユーザー視点の機能だ。
■高耐久ナイロンメッシュで長く使える
ケーブル部分にはナイロンメッシュ素材を採用し、曲げ・ねじれ・引っ張りに強い設計だ。柔軟性と耐久性を兼ね備え、日常の持ち運びやデスク周りでの使用でも安心。さらに付属のシリコンタイでケーブルをまとめて持ち運べるため、バッグの中でもすっきり収納できる。
■製品仕様
■PD240W対応でノートPCまで高速充電できるUSB Type-Cケーブル「500-USB090-18BKN」
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本製品は両端のUSB Type-Cコネクタが540°回転（左右180°＋水平360°）する独自構造を採用している。スマートフォンを横向きで使用する時や、ゲームプレイ、動画視聴中でもケーブルの向きを自由に調整できるため、手元の操作を邪魔しない。コネクタの向きを気にせず使えることで、日常の充電環境をより快適にする。
■ケーブルや端子にやさしい設計
コネクタの向きが固定されないため、無理な角度で曲がることが少なく、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎやすい設計だ。さらにコネクタ部分は従来品よりも補強されており、長期間安心して使用できる。日々の充電をより安全でストレスのないものにする。
■ノートPCも充電できるPD240W対応
最大PD240W（48V/5A）に対応しており、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電にも対応する。USB Type-C充電対応機器であれば幅広く使用でき、Nintendo SwitchやSwitch Liteの充電にも対応する。これ1本で多くの機器をカバーできる高出力ケーブルだ。
■暗い場所でも確認できるLED通電表示
コネクタ部分には通電状況が一目で分かるLEDを搭載している。暗い場所でも充電中かどうかを簡単に確認できるため、就寝前の充電やデスク周りの配線確認にも便利。日常のちょっとした不便を解消する、ユーザー視点の機能だ。
■高耐久ナイロンメッシュで長く使える
ケーブル部分にはナイロンメッシュ素材を採用し、曲げ・ねじれ・引っ張りに強い設計だ。柔軟性と耐久性を兼ね備え、日常の持ち運びやデスク周りでの使用でも安心。さらに付属のシリコンタイでケーブルをまとめて持ち運べるため、バッグの中でもすっきり収納できる。
■製品仕様
■PD240W対応でノートPCまで高速充電できるUSB Type-Cケーブル「500-USB090-18BKN」
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