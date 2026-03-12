山下智久主演『神の雫／Drops of God』シーズン2、本編映像＆最新予告が公開

世界中で愛され、日本のワインブームを牽引した伝説的人気漫画『神の雫』（作・亜樹直、画・オキモト・シュウ／講談社）をドラマ化した『神の雫／Drops of God』シーズン2が、Huluにて独占配信中。

3月12日（金）の最終話配信開始に向けて、本編映像と新予告編が解禁！

一⻘が母と向き合う緊張感が伝わる名シーン

Huluにて1月23日（金）から国内独占配信中のシーズン2では、主演の山下智久（遠峰一⻘役）とフルール・ジェフリエ（カミーユ・レジェ役）をはじめ、監督・スタッフ陣が再集結。伝説の権威アレクサンドル・レジェが生涯をかけても辿り着けなかった“世界最高のワイン”の起源を求め、一⻘とカミーユが自らの人生と向き合う過酷な試練に直面する。一⻘の母役・渡辺真起子の続投に加え、加瀬亮のサプライズ出演も決定し、物語はさらなる深みへと進んでいく。

最終話に向けて、カミーユと一⻘の運命が激しく揺さぶられる衝撃的なエピソードが展開された7話。〈ファースト・ヴィンテージ・コンテスト〉が幕を開け、カミーユは勝負の行方を変えかねない危険な策略を仕掛けるも、真実が明るみに出たとき、彼女は職業的にも個人的にも壊滅的な代償を払うことになる。

そして、この度、波の音が冷たく響く海辺の一室で、過去から目を背けようとする母・仄香と、真実を求めて彼女に真っ直ぐな視線を向ける一⻘の緊張感あふれる7話の本編映像シーンが解禁となった。

二人の圧倒的な存在感が静かにぶつかり合い、画面越しにもヒリヒリとした緊張感が伝わる名シーン。家族との確執を抱え、ひとりの人間としてどのような「成⻑」を見せるのか。

SNSでは「静かに心の奥深く残る感じ」「みんなが幸せになりますように」「「絆」「赦し」がどのように描かれるのか 祈るような気持ちで待ちます」「衝撃的すぎる」など、最終話に向け盛り上がりを見せている。

合わせて新予告編が解禁された。今回公開された映像は、これまでの華やかなワインの世界から一転、登場人物たちが抱える「暗部」に焦点を当てた、まるで心の深淵を覗き込むかのような不穏と緊張を感じるサスペンス調の仕上がりとなっている。

過去の逃れられないトラウマと対峙する一⻘。そして、追い詰められた状況下で危うい思惑を巡らせるカミーユそれぞれの秘密と感情が激しく交錯され、クライマックスに向け、緊迫感に満ちた予告編だ。

『神の雫／Drops of God』シーズン2、Huluにて国内独占配信中（毎週金曜新エピソード更新／全8話）

