ソフトバンクやメジャーでプレーし、現在ＢＣ栃木の川崎宗則氏が１３日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」が前回２０２３年大会で優勝した際に選手が獲得した賞金額に言及した。

番組では侍ジャパンが１５日に準々決勝を控えたＷＢＣについて特集。優勝した特典として賞金として前回大会の賞金総額が１９億４０００万円と伝えた。出場するだけで約４０００万円、１次リーグを１位で通過するとさらに約４０００万円を獲得。決勝トーナメントに入ってからも、準々決勝進出で約５３００万円、準決勝進出で約６７００万円、決勝進出で約６７００万円がそれぞれ加算され、優勝すると約１億３０００万円の賞金が加わると報じた。

前回優勝した日本の優勝賞金は４億円だが、これを選手と所属連盟で折半すると、選手１人あたり獲得賞金が約６００万円になったという。

羽鳥アナは「このもっともらえるのかな？こんな感じですか？」と納得いかない表情を見せたが、０６、０９年のＷＢＣ日本代表で日本の連覇に貢献した川崎氏は「僕らのころはもっと低かったような気がします。６００万円でうれしいな、ちょっと上がってきて」と自身がプレーしていたころに比べて上がったと、率直な感想を述べた。

それでも羽鳥アナは「すごいお金ですよ、６００万円は…。でも、これだけ盛り上げてくれて。もうちょっともってもいいのかなって？」と少なすぎると主張。元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は「僕は安いなと思うけど、選手はお金のためにやっているわけではないから。これ損得考えたらやってられないから、ハッキリ言って。名誉のためにね」と、選手らは国を背負っての名誉のためにプレーしていると強調した。