ジャパネットグループの「クルーズ旅行」が、完売続出の人気になっている。豪華客船で行く日本一周ツアーなどを販売し、料金は数十万円からと高額ながらシニア層を中心に厚い支持を獲得。乗客の約8割がクルーズ旅の未経験者で、販売開始から約8年での累計乗船人数は14万人に達する（2025年11月時点）。

「クルーズ＝富裕層の楽しみ」というイメージもある中、どのように未経験の人たちにアピールしていったのか。ジャパネットツーリズム クルーズ企画戦略部の藏座（ぞうざ）美菜子氏に聞いた。



ジャパネットツーリズムの主軸ツアーで使用される「MSCベリッシマ」（写真提供＝ジャパネットツーリズム、以下同）

掟破りの「一隻丸ごとチャーター」に踏み切ったワケ

ジャパネットでは、2017年からクルーズ事業へ本格的に参入。取引先から「売ってみませんか」と提案され、自社で売る前にまずは乗ってみようと郄田旭人社長などが自ら乗船したところ、「これは売れる！」と確信したという。

「富裕層しか乗っていない敷居が高いものだと思っていたけれど、料金の中に航海中の飲食費用がほぼ含まれているうえにエンタメも豊富で、1泊あたりで換算すると、むしろコスパが良い、とイメージが覆ったそうです。

地域をまたいでも荷物を詰め直す必要がなく、手ぶらで観光できるのも快適だと。ジャパネットの強みを生かせば、より価値を磨いて広く届けられると確信して参入を決めました」（藏座氏）

旅行会社がクルーズ旅行を扱う場合、船の会社から船内の部屋を一部買い取って自社のパッケージ商品として販売するのが通常だ。そのため、金額やサービス内容は多少違うが、どの会社のツアーも行き先や出港日、船内のエンタメは共通となる。

ジャパネットも当初はそうしたスタイルで販売していたが、「それでは上質なサービスを届けづらい」として、2018年に「一隻丸ごとチャーター」に方針転換した。

「船内に設けていたジャパネット専用のお問い合わせデスクに、別の旅行会社のお客さまがたくさん来られるなど混乱があり、顧客満足度を上げるのが難しいと判断しました。当社調べでは、日本企業で定員5500人規模の船を年間数回単位でフルチャーターしているのは、唯一うちだけです」（藏座氏）

クルーズ初心者が8割、そのうち10％が「即リピート」

同社がまずチャーターしたのは、クルーズ船の格付けで「カジュアル」に分類される「MSCベリッシマ」だ。今ではジャパネットの定番船となっていて、1人あたりの価格が抑えられ、クルーズ初心者にウケが良いという。

函館や金沢、韓国・済州島などを巡る「日本一周」と鹿児島や那覇、台湾・基隆（キールン）などを巡る「南国リゾート」の9泊10日のコースを販売。いずれも東京発着で、出港日はデッキでも過ごしやすいためか春秋に限定している。

現在、利用者の平均年齢は69歳で、約7割は夫婦。残りは親子や友人同士で利用している。また、ジャパネットクルーズに初めて乗船する人が約8割を占める。販売開始した2018年から徐々に本数を増やし、2025年は年間9本を運航、2026年も同様の予定だ。近年はほぼ完売しているという。

利用者の満足度は常に95％以上を維持しており、下船前に今後のクルーズを案内すると最大で10％が次の予約を取るのだという。

「納得できる価格設定ももちろんですが、特に気を配っているのは『お客様を待たせない』こと。数千人が乗る船をうまく運用するのは苦労の連続ですが、待ち時間が発生するとネガティブな印象になってしまいます。『体感で10分待ったと感じさせたら負けだな』と考え、寄港地では『次のバスが来てますよ』と声掛けをしたり、雨が降りそうなときはテントを用意したり、待ったと思わせないよう工夫しています」（藏座氏）

利用者の年齢層が高いこともあり、申し込みの半分は「電話」だ。クルーズ専用ダイヤルを設けて、購入前に不安を解消できる体制を取っている。近年はカタログにも注力する。

豪華なフルコース、プールなどの利用料も「コミコミ」

MSCベリッシマの内装は豪華だ。全長は約316メートル、天井に巨大なLEDスクリーンを備えるプロムナードや広々としたプールに、最大975人を収容するロンドンシアターも完備。レストランやバー＆ラウンジも十分な数がある。

ジャパネットでは、こうした非日常の空間を思う存分楽しめるよう、日本人好みにカスタマイズを加えている。なかでも選ばれる理由になっているのは、「分かりやすい料金設定」だと藏座氏は話す。

「従来のクルーズ旅行は、アルコールを含む船内のドリンクが別料金のオプションになっていたり、チップを支払う必要があったり、料金設定がややこしいんです。初心者にとっては『結局いくらかかるのか分からない』ことがハードルになってしまうため、その不安を払拭しました。当社では、旅行代金、出国税（現在は1人1000円）、港湾費用（同2万9000円）以外、基本的に追加料金がかかりません」

料金は客室によって約25万〜約200万円（1人あたり）まであり、一番人気の「バルコニー付き客室」は39万9800円。アルコールも含んだ約200種類のドリンク飲み放題や日替わりのフルコースディナー、ビュッフェ、朝食ルームサービスも含まれる。有料レストランもあるが、飲食は追加料金なしでも十分に楽しめるそうだ。

ショーやプールなどのエンタメ、寄港地で観光スポットを巡る「循環バス」も料金に含まれている。MSCベリッシマのような外国船は英語表記が多いものだが、細部まで日本語表記にすることで言語の不安もなくしている。

「1日3食とアルコール込みの飲料が含まれ、寄港地でも定番人気の観光地をバスでラクに巡ることができます。1名約40万円の客室の場合、1泊に換算すると約4万円です。『この内容なら価格に納得できる』と思っていただけるよう商品を設計しています」（藏座氏）

最も人気の船内イベントは……？

船内で毎日開催しているオリジナルイベントも、ジャパネットクルーズの魅力を高める要素になっている。

毎朝開催している「ラジオ体操」は、海風を感じながら大人数で体を動かす体験に非日常が満載で大人気なのだという。出席カードも用意し、毎日参加してスタンプをためている常連も少なくないそうだ。

豪華なプロムナードを使った「ダンスパーティー」は、船内で最も盛り上がる時間なのだとか。強制力は全くないものの毎回「トロピカル」や「イタリアン」といったドレスコードを設定していて、それに沿って楽しむ人が多いという。

クルーズならではの正装を楽しむイベントも。ジャパネットクルーズでは、ドレスコードは厳しくないものの、10日のうち2日を「フォーマルナイト」と位置づけ、ドレスアップして食事を楽しむよう促している。

その他、「ファッションショー」も開催。着物やタキシードなど思い思いに着飾った参加者たちがレッドカーペットの上を歩き、その衣装のこだわりをMCが紹介する。毎回20〜30組が参加するなど盛況だという。

「より高級」な小型クルーズも販売開始

2024年からは、リピーター向けによりリッチなクルーズ「バイキング・エデン」の販売も開始した。北欧の小型船で、定員は約900人。10泊11日の「日本一周」と「西日本」があり、最も低価格の客室は、ベランダ付きで1人69万9000円だ。

「豪華絢爛な空間で非日常感を楽しむのがMSCベリッシマ、対して、バイキング・エデンはゆったりと上質な時間を過ごしたい方に適しています。寄港地で新鮮な食材を仕入れて提供したり、高品質なワインをそろえたり、小型船でスタッフの目が行き届くからこそできるサービスは多くあります。バイキング・エデンの利用者は約6割がリピーターで、MSCベリッシマからのステップアップとして利用される方が多いですね」（藏座氏）

商品力には自信を持っているというが、カタログなどの情報だけではMSCベリッシマとの違いが伝わりづらい。100万円を超える客室も多いなかで、その価値が何なのかをより明確に伝えることが現状の課題だと藏座氏は話す。

より高級な「地中海クルーズ」は絶好調

一方で、2025年から販売開始した新商品「地中海クルーズ」は、想定以上に好評だ。こちらはスペイン、フランス、イタリアなど8つの世界遺産を巡る10泊11日のコースで、海側バルコニー付き客室・エコノミークラス利用で1名99万8000円となる。

12月24日にウェブサイトで売り出したところ、250室が約2週間で完売した。購入者の約半分はジャパネットクルーズのリピーターだったそうだ。

藏座氏は「これほどの反響とは思いませんでした」と驚きを見せ、最も支持されているポイントとして『圧倒的なコスパ』を挙げる。料金には、客室や船内コンテンツの費用だけでなく、出航地である海外までの飛行機、さらに船の終着地点から日本へ帰国する飛行機代、加えて寄港地の観光代も含まれている。

今後は、地中海エリアだけでなく、世界各国のツアーを開拓したいと藏座氏は話す。クルーズ事業は、通販事業に続くジャパネットの太い柱になり得るかもしれない。

（小林 香織）