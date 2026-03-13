・「菜の花、どう食べる？」の結果は…

・1位 …おひたし 74%

・2位 パスタ 12%

・3位 ソテー 8%

・4位 ナムル 4%



※小数点以下四捨五入



22,185票

今日の質問は「菜の花、どう食べる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「菜の花、どう食べる？」