「菜の花、どう食べる？」＜回答数22,185票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第467回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「菜の花、どう食べる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「菜の花、どう食べる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
春色満載！ほたるいかのパスタ
【材料】（2人分）
スパゲティー 160g
塩 16g
ホタルイカ(ゆで) 1パック
菜の花 1/4~1/2束
プチトマト 4個
ニンニク 1/2片
アンチョビ 2枚
赤唐辛子 1本
コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 1.5
イタリアンパセリ(ザク切り) 適量
ブラックオリーブ(種抜き) 適量
【下準備】
1、ホタルイカは目とくちばしを取り、サッと水洗いして水気をきる。
2、菜の花は軸先を少し切り落とし、食べやすい長さに切って水に放ち、シャキッとしたらザルに上げる。
3、プチトマトはヘタを取り、縦2〜4等分に切る。
4、ニンニクは芽を取り、粗いみじん切りにする。
5、アンチョビは粗く刻む。
6、赤唐辛子は軸を取り、2〜3つに折って種を出す。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて弱めの中火で熱し、ニンニクの香りがたってきたら赤唐辛子を加え、香りを油に移す。
2、たっぷりの熱湯に塩を入れ、スパゲティーをバラバラと加え、常に沸騰している火加減で、指定時間より1分短めにゆでる。ゆで上がる1〜2分前に、菜の花を加えて一緒にゆでてザルに上げる。
3、(1)の油に香りが移ったら、ホタルイカ、アンチョビを加えてサッと炒め、さらにプチトマトを加えて軽く炒め合わせる。
4、ゆであがったスパゲティーと菜の花を(3)に加えて炒め合わせる。
5、コショウで味を調えてイタリアンパセリをからめ、器に盛ってブラックオリーブを散らす。
(E・レシピ編集部)
