スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「菜の花、どう食べる？」さてみなさんの回答は…？

出典：E・レシピ



■今回の質問:「菜の花、どう食べる？」

・「菜の花、どう食べる？」の結果は…


・1位 …おひたし 74%
・2位 パスタ 12%
・3位 ソテー 8%
・4位 ナムル 4%
　
※小数点以下四捨五入

22,185票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

春色満載！ほたるいかのパスタ


【材料】（2人分）

スパゲティー 160g
  塩 16g
ホタルイカ(ゆで) 1パック
菜の花 1/4~1/2束
プチトマト 4個
ニンニク 1/2片
アンチョビ 2枚
赤唐辛子 1本
コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 1.5
イタリアンパセリ(ザク切り) 適量
ブラックオリーブ(種抜き) 適量

【下準備】

1、ホタルイカは目とくちばしを取り、サッと水洗いして水気をきる。



2、菜の花は軸先を少し切り落とし、食べやすい長さに切って水に放ち、シャキッとしたらザルに上げる。

3、プチトマトはヘタを取り、縦2〜4等分に切る。

4、ニンニクは芽を取り、粗いみじん切りにする。

5、アンチョビは粗く刻む。

6、赤唐辛子は軸を取り、2〜3つに折って種を出す。

【作り方】

1、フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて弱めの中火で熱し、ニンニクの香りがたってきたら赤唐辛子を加え、香りを油に移す。



2、たっぷりの熱湯に塩を入れ、スパゲティーをバラバラと加え、常に沸騰している火加減で、指定時間より1分短めにゆでる。ゆで上がる1〜2分前に、菜の花を加えて一緒にゆでてザルに上げる。



3、(1)の油に香りが移ったら、ホタルイカ、アンチョビを加えてサッと炒め、さらにプチトマトを加えて軽く炒め合わせる。



4、ゆであがったスパゲティーと菜の花を(3)に加えて炒め合わせる。



5、コショウで味を調えてイタリアンパセリをからめ、器に盛ってブラックオリーブを散らす。



(E・レシピ編集部)