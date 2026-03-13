シャープが日本向けAQUOSスマホやLeitz PhoneのAndroid 16へのOSバージョンアップを対象の全機種で提供開始！

シャープは12日、日本向けの同社製スマートフォン（スマホ）における最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを予定していた対象機種のすべてに対して提供を開始しています。これまで各機種ごとに個別に提供開始したことを紹介してきましたが、ここ数日で一気に提供が開始され、予定していた全機種で提供開始されたため、まとめて紹介します。

なお、同社では2017年夏モデル以降の「AQUOS」シリーズの製品については最大2回のOSバージョンアップを保証しているほか、昨冬モデル「AQUOS sense8」以降は最大3回のOSバージョンアップを行うことを保証しています。そのため、すでに2回以上のOSバージョンアップが実施されている「AQUOS wish3」などの機種についてはAndroid 16へのOSバージョンアップは見送られています。


シャープの日本国内向けスマホおよびタブレットにおけるAndroid 16へのOSバージョンアップ対象機種および提供開始日については以下の通りで、対象機種はAndroid 14やAndroid 15をプリインストールしているAQUOS R8やAQUOS R8 pro、Leitz Phone 3、AQUOS R9、AQUOS R9 pro、AQUOR R10、AQUOS sense8、AQUOS sense9、AQUOS wish4、AQUOS wish5などの39製品となっています。なお、昨年11月に発売された「AQUOS sense10」は発売時にAndroid 16をプリインストールしています。

なお、最近ではGoogleやSamsung Electronicsがかなり長期間に渡ったOSバージョンアップを保証するなど、各社ともにOSバージョンアップの保証年数を増やしていますが、シャープではAQUOS sense8以降で最大3回のOSバージョンアップとなっており、Android 16へのOSバージョンアップ対象機種については現在、各機種ともに提供に向けて準備中となっています。なお、セキュリティーアップデートについてはAQUOS sense8以降は最大5年間の提供を予定しています。

○NTTドコモ
・AQUOS R10 SH-51F　2026年3月11日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh51f/#osv
　https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sh51f/
・AQUOS wish5 SH-52F　2026年3月2日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh52f/#osv
　https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sh52f/
・AQUOS R9 pro SH-54E　2026年3月9日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh54e/#osv
　https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sh54e/
・AQUOS sense9 SH-53E　2026年3月9日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh53e/#osv
　https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sh53e/
・AQUOS R9 SH-51E　2026年3月9日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh51e/#osv
　https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sh51e/
・AQUOS wish4 SH-52E　2026年3月10日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh52e/#osv
　https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sh52e/
・AQUOS sense8 SH-54D　2026年3月10日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh54d/#osv
　https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sh54d/
・AQUOS R8 SH-52D　2026年3月11日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh52d/#osv
　https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sh52d/
・AQUOS R8 pro SH-51D　2026年3月11日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh51d/#osv
　https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sh51d/

○au by KDDI
・AQUOS sense9 SHG14　2026年2月12日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/a/aquos-sense9/#osv
　https://www.au.com/support/service/mobile/manual/smartphone/sharp/
・AQUOS wish4 SHG13（法人向け）　2026年2月12日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/a/aquos-wish4/#osv
　https://biz.kddi.com/topics/2026/update/002/
・AQUOS sense8 SHG11　2026年3月9日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/a/shg11/#osv
　https://www.au.com/support/service/mobile/manual/smartphone/sharp/

○SoftBank
・AQUOS R10 A501SH　2026年3月10日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/s/aquos-r10/#osv
　https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20260310-01/
・AQUOS R9 pro A504SH　2026年3月12日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/s/aquos-r9-pro/#osv
　https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20260312-03/
・AQUOS sense9 A405SH　2026年3月11日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/s/aquos-sense9/#osv
　https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20260311-04/
・AQUOS wish4 A403SH（法人向け）　2026年3月9日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/s/aquos-wish4-biz/#osv
　https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20260309-01/
・AQUOS R9 A401SH　2026年3月11日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/s/aquos-r9/#osv
　https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20260311-03/
・Leitz Phone 3 LP-03　2026年3月12日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/s/lp03/#osv
　https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20260312-02/
・AQUOS R8 pro　2026年3月12日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/s/aquos-r8-pro/#osv
　https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20260312-01/

○Y!mobile
・AQUOS wish5 A502SH　2026年3月9日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/y/aquos-wish5/#osv
　https://www.ymobile.jp/info/support/2026/26030901.html
・AQUOS wish4 A402SH　2026年3月11日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/y/aquos-wish4/#osv
　https://www.ymobile.jp/info/support/2026/26031101.html

○UQ mobile
・AQUOS sense9 SHG14　2026年2月12日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/u/aquos-sense9-u/#osv
　https://www.uqwimax.jp/information/202602121.html
・AQUOS sense8 SHG11　2026年3月9日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/u/aquos-sense8-u/#osv
　https://www.uqwimax.jp/information/202603091.html

○楽天モバイル
・AQUOS R10 SH-M31　2026年1月28日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-r10/#osv
　https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/software/aquos-r10/
・AQUOS wish5 SH-M32　2026年2月2日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish5/#osv
　https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/software/aquos-wish5/
・AQUOS sense9 SH-M29　2026年1月26日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-sense9/#osv
　https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/software/aquos-sense9/
・AQUOS wish4 SH-M27　2026年2月2日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish4/#osv
　https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/software/aquos-wish4/
・AQUOS sense8 SH-M26　2026年3月9日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-sense8/#osv
　https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/software/aquos-sense8/
・AQUOS R8 SH-R80　2026年3月11日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-r8/#osv
　https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/software/aquos-r8/

○メーカーブランド（SIMフリー製品）
・AQUOS R10 SH-M31　2026年1月28日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/r10_simfree/#osv
・AQUOS wish5 SH-M32　2026年2月2日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/wish5_simfree/#osv
・AQUOS R9 pro SH-M30　2026年3月2日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/r9-pro_simfree/#osv
・AQUOS sense9 SH-M29　2026年1月26日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/sense9_simfree/#osv
・AQUOS wish4 SH-M27　2026年2月2日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/wish4_simfree/#osv
・AQUOS R9 SH-M28　2026年3月9日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/r9_simfree/#osv
・AQUOS sense8 SH-M26　2026年3月4日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/sense8_simfree/#osv
・AQUOS R8 SH-R80　2026年3月11日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/r8-pro_simfree/#osv
・AQUOS R8 pro SH-R80P　2026年3月11日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/r8_simfree/#osv

○その他
・AQUOS sense9 SHG14（J:COM）　2026年2月12日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/aquos-sense9-jcom/#osv
・AQUOS sense8 SHG11（J:COM）　2026年3月9日提供開始
　https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/aquos-sense8-jcom/#osv

記事執筆：memn0ck


■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Android 16 関連記事一覧 - S-MAX
・OSバージョンアップ情報｜サポート｜AQUOS：シャープ