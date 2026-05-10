[5.10 オランダ・エールディビジ第33節](ユーロボルフ)※23:45開始<出場メンバー>[フローニンゲン]先発GK 1 E. VaessenDF 3 T. BlokzijlDF 4 D. JanseDF 5 M. RenteDF 43 M. PeersmanMF 8 T. de JongeMF 10 Y. TahaMF 14 J. SchreudersMF 17 D. van der WerffMF 18 T. LandFW 26 T. van Bergen控えGK 13 ロヴロ スタブラーGK 21 H. JurjusDF 2 W. PrinsDF 15 E. van der LaanDF 16 T. MerceraDF 22 S. BoulandMF 7 T. Hernes