芸人人生の“命綱”だった…ドンデコルテ渡辺銀次が抱く特別な感情【『R-1グランプリ2025』ファイナリストインタビュー】

芸人人生の“命綱”だった…ドンデコルテ渡辺銀次が抱く特別な感情【『R-1グランプリ2025』ファイナリストインタビュー】