仲里依紗の必需品♪【コストコ】で何度もリピ買いする日用品「すぐなくなる」「大好きなの」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『みんなが大好きな恒例のコストコで買い物してたら2025のベストバイを見つけてしまって2026になった今でも愛用してるんだが早く今年のベストバイを見つけなくちゃ』の動画をアップ。今回は、コストコに2回行った仲さんが、それぞれの購入品を公開する動画の中から、リピ買いしていたお気に入りの“日用品”をピックアップ♪

仲さんが「また買ってる」「この動画で2回目じゃない？しかも2セット」「これは本当にすぐなくなるの、私」と取り出した商品がこちら。

■ITOフェイシャルタオル

ITO / ITOフェイシャルタオル 60枚 税込495円（公式サイトより）

天然素材を使用したティシュタイプの使い捨てタオル。吸水性が高く、乾湿両方で利用できます。

仲さんはコストコで、66枚6パック入りを購入。こちらはコストコ公式オンラインショップからの購入も可能。オンラインでは、通常配送料を含めて税込1,998円で販売されているようです。

■毛羽立たないから使いやすい

仲さんは「水浸しになったところもしゅって、毛羽立たないでふける」「ガラスの汚れも、普通のティッシュだと小さいパヤパヤがつくのよ」「だけどこれだとパヤパヤがつかないからきれいにふける」「だから私このフェイスタオル大好きなの」「全部顔はこれでふいてます」と使い勝手の良さを熱弁。

フェイシャルタオルという名前ですが、ティッシュやコットンだと毛羽立ちが気になる時の代用品としても、幅広く活躍してくれそうですね♪

■動画もチェック

動画では、仲さんが他にもたくさんの購入品を紹介しています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね♪