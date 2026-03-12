木村拓哉が店員に扮してサプライズ登場！ EXITりんたろー。「どこまでが演出かわからない」：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）3月11日（水）の放送は、狩野英孝、ぼる塾(きりやはるか、あんり、田辺智加)、EXIT(りんたろー。、兼近大樹)がご来店。新企画・芸能界で出会った「いいやつ」発表会！
本日、若林の代打MCを務めるのは「MC結婚式の2次会の司会くらいしかやったことない」という狩野英孝。2日前のオファーに加え新企画で、狩野のプレッシャーも倍増!?
今回は、これまで自分を助けてくれたり、良い影響を与えてくれたりした人についてトークする、新企画「芸能界で出会った『いいやつ』発表会」。
狩野が出会った「いいやつ」は、マセキ芸能社の内海マネージャー。20年前、まだブレイクしてなかった狩野に、「エンタの神様」(日本テレビ系)から声がかかる。その頃、狩野は長髪ナルシストで「僕イケメン」キャラを確立し始めていた時期。出れば即スターという絶大な影響力を持つ番組からのオファーに舞い上がったが、プロデューサーからは「確実にスターにするから」と、当時ブームだった“毒舌系オネエキャラ”へのシフトチェンジを要求される。
狩野は思わず承諾しそうになったが、隣にいた内海マネージャーが「キャラクターっていうのは芸人の宝ですよ」ときっぱりと拒絶。当時はチャンスを潰されたと感じだが、今の自分があるのはあの時キャラを守ってくれたマネージャーのおかげだと感謝を語った。
EXIT兼近も、別の番組で同じような経験が。ある番組のオーディションで、スタッフから“言動は気持ち悪いのに見た目だけカッコいい”と「髪型をおかっぱにして服をコナンにしろ」とキャラチェンジを要求された。兼近は、言われた通りの格好をして臨んだが、最終審査で落とされてしまったそう。
ぼる塾によると、当時「兼近さんのあれ何？」と、劇場の女芸人の間で噂になっていたそう。
EXITりんたろー。が出会った「いいやつ」は、木村拓哉。
りんたろー。がサッカーも木村のことも好きなことを知る明石家さんまから、サッカー日本代表・堂安律の結婚報告会に、もしかしたら木村も来るかもしれないと、声をかけてもらえた。しかし、会の途中で、さんまから木村が来られなくなったと聞き、残念に思いながらも食事を楽しんでいたところ…
店員に変装した木村が「ういっす〜」とサプライズ登場！
堂安が木村に日本代表の背番号10番のユニフォームをプレゼントすると、木村は「サッカーってユニフォーム交換あったよね」と、自分が着ていた高価そうなTシャツを脱いで堂安にプレゼント。しかも、女性の前で上半身裸になるのは失礼と、堂安の妻が席を外したタイミングを見計らっていたのだ。
りんたろー。は、木村の神対応＆ジェントルマンな配慮に感激。「木村拓哉さんは常に木村拓哉をやっている。どこから演出が始まっているのかわからないくらい」と語った。
この他、ぼる塾・あんりは、冗談で「解散」を口にしたことを叱ってくれた芸人仲間への感謝を。
これを聞いた春日は、オードリーにも解散危機があったことを明かす。ブレイク前、初めてのネタ番組に春日が大遅刻し、若林は収録後「もう解散だ」と原付で走り去ってしまった。すると、春日がまさかの行動に！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
