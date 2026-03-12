この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない医師の給与事情、稼げない医師に共通する「公務員」という働き方とは？

医師のひかつ先生が運営するYouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」が、「【暴露】「医者なら高収入でしょ？」と言われるけど現実はこうです。」と題した動画を公開。高収入のイメージが強い医師だが、実際には稼げない医師も存在するとし、その具体的な特徴について解説した。



ひかつ先生は、稼げない勤務医の典型例として「医師が足りている地域の公立病院に勤める医師」を挙げる。都立病院や県立病院、市立病院などがこれに該当するという。



その最大の理由は、公立病院に勤務する医師の身分が「地方公務員」であることだ。給与体系が公務員の基準に準じるため、一般的な民間病院の医師に比べて給与が低くなる傾向にある。さらに、公務員は法律で副業が禁止されているため、多くの医師が行っているアルバイトで収入を補うこともできない。



一方で、医師不足に悩む地域の公立病院では、「医師確保手当」や「医師不足手当」といった特別な手当が支給されるため、給与水準は比較的高くなるという。つまり、同じ公立病院でも、勤務する地域の医師充足率によって収入に大きな差が生まれる構造となっている。



また、ひかつ先生は都立病院に存在する「常勤的非常勤」という特殊な雇用形態にも言及。これは、身分上は週4日勤務の非常勤職員でありながら、実際には常勤医と同様に当直や休日勤務もこなす働き方を指すという。非常勤であるため公務員の身分ではなくアルバイトは可能だが、その労働環境は非常に過酷であると指摘した。



本動画は、医師という職業の収入格差の背景にある、公務員としての身分や勤務地による違いを浮き彫りにした。一般的に抱かれがちな「医師＝高収入」というイメージを覆す、医療界の現実を垣間見ることができる内容となっている。