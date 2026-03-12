《私の今回出演した動画の件について。社長とお話して、現在在籍しているメンズラウ ンジを一度退店する運びとなりました。これからの進退は追って、報告させていただきます。申し訳ございませんでした》

3月10日夜、インスタグラムでこう謝罪したのは、昨年末に「真叶（まなと）」の源氏名でホストデビューした元俳優・前山剛久（35）。元恋人で’21年12月に急逝した神田沙也加さん（享年35）について言及したとされる“暴露動画”が炎上し、勤務していた東京・六本木のメンズラウンジを退店することを報告した。

問題の“暴露動画”とは1日に、前山が勤務するメンズラウンジの代表取締役兼ホスト・YUKIYAのYouTubeチャンネルで公開された動画。前山は沙也加さんの実名は出していなかったものの、「Kさん」とイニシャルで呼んでいたこと、語られた話の内容から、沙也加さんについて語っていたものと見られていた。

「前山さんはYUKIYAさんとの対談でKさんとの交際期間を明かし、週刊誌で報じられた二股疑惑・罵倒疑惑について釈明していました。話に耳を傾けていたYUKIYAさんは『亡くならなくてもええやんって正直思うよね』と語ると、前山さんは『いや、悲しかったですよ。もっと話してくれたらよかったのに』と返答。

“真剣に恋愛をした結果”と振り返りつつも、『僕の意見としては“しょうがないじゃん……”みたいな』と漏らしたのです。その後も“もっと話してもらいたかった”と強調し、世間からバッシングを受けたことに対しても憤っている様子でした。前山さんにも言い分はあるのでしょうが、沙也加さんが帰らぬ人となってしまったのは事実。まるで開き直るかのように自身の主張を一方的に述べる姿に、沙也加さんのファンを中心に批判が相次ぎました」（WEBメディア記者）

数々の批判を受けて動画は10日までに非公開とされ、勤務先のメンズラウンジをわずか3カ月ほどで退店することとなった前山。窮地に立たされるいっぽう、これまでもメディアのインタビューで沙也加さんについて語るたびに炎上を引き起こしてきた。

ある芸能関係者は言う。

「’24年8月に公開された『週刊女性』のインタビュー記事で、沙也加さんのマネージャーに“お墓の場所を教えてほしい”と連絡していたことを明かし、物議を醸しました。今年1月にも『SPA！』でインタビュー記事が公開されましたが、“彼女が薬を大量摂取する姿を見ていたこともあり、あまり通院したくなかった”と告白。これらの打ち明け話に、沙也加さんのファンから“デリカシーがない”と批判の声が相次いだのです。

沙也加さんが亡くなった直後、前山さんには一部週刊誌で罵倒疑惑などが報じられ、芸能界引退を余儀なくされることに。ですが復帰を望む気持ちは抱き続けていたようで、『SPA！』のインタビューでも意欲を語っていました。とはいえ、沙也加さんに関する話題はことごとく裏目に出ています。YUKIYAさんとの“暴露動画”が炎上したことで、ついにホストの仕事も失ってしまいました」

前山が退店を報告するも炎上は鎮火しておらず、本人のインスタグラムには沙也加さんの遺族を慮る怒りの声もこう寄せられている。

《遺族の気持ちを何度踏みにじれば気が済む？》

《これからの進退を報告？しなくていいよ誰も望んでない。亡くなった人は活動も何も出来ない。遺族の気持ちこれ以上逆撫でするな》（すべて原文ママ）

8日には沙也加さんの元夫・村田充（48）が、《シンプルにはらわた煮えくり返っているけれど、舞台の台本が届いたので没頭できています》とXに投稿したことも“意味深”と注目を集めていた。だがそのいっぽうで、沙也加さんの両親である神田正輝（75）と松田聖子（64）は一貫して沈黙を守ったままだ。

沙也加さんの急逝から3日後、札幌市内の斎場で葬儀を終えた後に囲み取材に応じた正輝と聖子。当時、2人の表情は憔悴しきっており、言葉を絞り出すのが精一杯という印象だった。

「沙也加さんが亡くなった直後、聖子さんはディナーショーと大晦日の『NHK紅白歌合戦』出演をキャンセル。正輝さんは当時唯一のレギュラー番組だった『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ・テレビ朝日系）を休むことなく出演し続けましたが、げっそりと痩せた姿が波紋を呼ぶことに。実際には体のメンテナンスで体重が落ちたそうですが、“愛娘を失ったショックではないか”と心配の声が相次いでいました。お二人とも前を向いて歩み始めていましたが、聖子さんは’22年11月に登壇したイベントで、『沙也加に会いたい！』と泣き崩れてしまったこともありました」（前出・芸能関係者）

そんな正輝と聖子だが、世間を騒がせる前山の発言に反応することは一度たりともなかった。前出の芸能界者はこう続ける。

「前山さんのインタビュー記事や彼が動画で沙也加さんについて語ったことは、お二人とも耳にしているとは思います。ただ、前山さんが’24年12月に『NEWSポストセブン』の取材に《お墓参りに関しては、現在まだ叶っておりません》と語っていたように、一切の反応を見せず“完全スルー”を貫いています。

前山さんはYUKIYAさんとの対談動画で、交際を決めた経緯について『自分もこれから結果出していくためには今の彼女とお別れして、この子（Kさん）のほうがいいかなと思って』と明かしていました。捉え方にとっては“沙也加さんと交際した方が仕事に有利”とも聞こえますし、正輝さんと聖子さんが耳にしたらショックを受けてもおかしくない発言でしょう。お二人が前山さんと関わることは今後もないと思いますが、どのような思いを抱いているかは心配です」

奇しくも前山が退店を報告した日は、聖子の64回目の誕生日だった。自らの発言がまたも批判を浴びてしまった現状を、どのように受け止めているだろうか。