WBCで米国がイタリアに敗れる波乱

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国は6-8でイタリアに敗れた。米国は3勝1敗で、イタリアは3戦全勝で首位浮上。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。試合前、マーク・デローサ監督が既に準々決勝進出を決めたと“勘違い”した発言をしていたことで物議に。米国の番組でもバッサリ斬られている。

3連勝中の米国だったが、イタリア戦は最大8点リードを奪われるまさかの展開。追い上げたが、最後は主将ジャッジが空振り三振。金星献上の瞬間を迎えた。11日（同12日）のメキシコ―イタリア戦の結果次第で、米国の1次ラウンド敗退の可能性もある。

米スポーツ専門チャンネルFox Sportsで放送されているスポーツ討論番組「First Things First」のXでは、FOXスポーツ1で司会や解説を務めるダニー・パーキンズ氏の主張を伝えた。

「今回の件は、単なる『言い間違い』ではないんです。私は、彼（デローサ監督）が『言い間違えた』と釈明したこと自体が事実と違うと思います」

デローサ監督はイタリア戦前、米専門局「MLBネットワーク」の番組で「イタリアにはとても敬意を持っている。奇妙なんだけれど、我々はすでに準々決勝進出は決まっているもののこの試合に勝ちたいんだ」と発言。試合後の会見では「失言だった。計算間違いしていた」と“勘違い”を猛省している。

パーキンズ氏は「彼は大ポカをやらかしたんです。彼はルールやタイブレーク（同率で並んだ際の順位決定）のシナリオ、そして1次ラウンドを突破するために何が必要なのかを理解していませんでした」とバッサリ。さらに「そしてどうやら、コーチ陣の誰も、登録選手の誰も、USAベースボールの関係者の誰もそれを知らなかったようなんです。そのことが信じられません！」と、監督だけでなく、誰も条件を把握していなかったことに呆れていた。

「彼らが現在持っている得失点差などの数字からすれば、おそらくそれでも勝ち進むでしょう。でも…もしその試合が重要で、ベストを尽くし、できる限りのことをすると公言しているのであれば、あんなこと（ルールの無理解）は起きてはならないんです！」と、パーキンズ氏の嘆きは止まらなかった。



（THE ANSWER編集部）