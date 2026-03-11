JTの加熱式タバコデバイス「プルーム・オーラ（Ploom AURA）」とタバコスティック「エボ（EVO）」のユーザーに朗報です。GetNavi webで1月に、4種の新銘柄から全国発売を決める投票キャンペーンについてお届けしましたが、その結果が発表されました。さっそくその内容をお伝えしましょう。

↑「EVO」投票キャンペーン結果および全国発売フレーバー発表会にて。

全国販売されるのは3位「エボ・サクラ・レギュラー」

写真で気付いた人も多いと思いますが、全国販売されるのは「エボ・サクラ・レギュラー」。投票キャンペーンではほかに、メンソールタイプの「エボ・グリーン・ミント」と、フレーバー系カプセルメンソールタイプの「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」「エボ・トロピカル・ライム・クリスタル」がありましたが、“ひとまず”全国デビューするのはフレーバー系レギュラーの「エボ・サクラ・レギュラー」となります。

↑2026年1月の、4種の新銘柄発表会にて。

気になる発売日は、2026年4月6日。順次、全国のコンビニなどで販売がスタートします。ちなみに、“ひとまず”と書いたのは、他のフレーバーも今後全国発売が予定されているから。

というのも実は、「エボ・サクラ・レギュラー」の投票数は3位だったそうなのです。「エボ・サクラ・レギュラー」に決めた理由は、春の季節にサクラがぴったりだったという背景もあるはず。JTとしては、1位と2位だった銘柄については今後全国発売を予定しているとのことで、このキャンペーンに関する続報は要チェックといえるでしょう。

あわせて限定カラーデバイスも登場！

改めて、「エボ・サクラ・レギュラー」の特徴などを解説します。「エボ」シリーズはこれまで12種類の銘柄が登場しましたが、レギュラーは「エボ・ディープ・レギュラー」のみ。「エボ・サクラ・レギュラー」もレギュラーではありますが、厳密にはフレーバー系レギュラータイプにカテゴライズされ、こちらも「エボ」では1種類のみです。

↑「エボ・サクラ・レギュラー」税込580円。「エボ」は2026年4月1日より各580円となる（前日の3月31日までは各550円）。

味わいの特徴は、プレミアムな「エボ」ならではのリッチな喫味が印象的。口当たりのなめらかな香り高さと、スムースなタバコ葉のうまみがふわりと広がり、同時に華やかなコクと、ほのかなフローラルのフレーバーが調和します。

桜の主張が強いわけではありませんが、上品な香りは心地よく、オリエンタルな表情に。どこか桜もちの甘やかなニュアンスも感じられる、エレガントな余韻も絶妙です。特に「エボ・ディープ・レギュラー」の愛煙家は、試してみてください。

↑「エボ・サクラ・レギュラー」と同時に、春らしい限定カラーのデバイスも発表された。

「EVO」投票キャンペーン結果および全国発売フレーバー発表会では、「プルーム・オーラ」の限定カラーシリーズ第5弾となる、「プルーム・オーラ・スターターキット・フューシャフレア」の発売も発表されました。

↑「プルーム・オーラ・スターターキット・フューシャフレア」と、「エボ・サクラ・レギュラー」。

製品名にある「フューシャ」とはトレンドカラーのひとつで、近年ではファッションなどで「フューシャピンク」がよく採用されています。既に公式ECや、プルーム・ショップでは発売中。2026年3月17日からは順次、全国のコンビニなどにも並びます。あわせてチェックしてみてください。

