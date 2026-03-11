10分で心が休まる「ジャーナリングの書き方」。小さな幸せに目が向いて人生が好転する
やるべきことに追われ、いつの間にか1日が終わっている人には「ジャーナリング」がおすすめ。頭に思い浮かんだことをノートに書き出すと、目的が明確になり、充実した日を過ごせるようになります。ここでは、内向型カウンセラーの井上ゆかりさんが「10分でできるジャーナリングの書き方」伝授。3ステップに分けて紹介します。
ジャーナリングと日記の違い
その日にあった出来事などを書く日記とは違い、頭に思い浮かんだことをノートに書き出すこと。書くことをとおして、自分自身と向き合うきっかけになることから、「書く瞑想」ともいわれる。
1：予定が入ったら未来日記を書く
目的をもって充実した日を過ごせるようになる
月のスケジュールのページには、予定に合わせて未来日記を。こんな気分で過ごした、こんなことをしたなど“自分がその日をこう過ごしたい”というイメージを自由に書くと、目的が明確になって充実度がアップ。
（例） 美術館に行って午前中が充実。画家の人生に思いをはせる／○○さんとの食事会で新しい仕事が決まる！
●スケジュール帳とは「分けてつくる」のがおすすめ
TO DOと未来日記を混ぜると混乱します。予定管理とは別にして、自分の気持ちを中心に書いて。
2：1日をポジティブに振り返る
小さな幸せに目を向ける習慣がつく
ネガティブなことを書いてはいけないわけではないものの、その日あったうれしかったことや感謝の気持ちを書くことで、心整い度がアップ。同じことでもポジティブな面に目を向けやすくなり、人生が前向きに！
（例）目玉焼きをきれいな形につくれた！／忙しい1日だったけれど、気になっていた玄関の掃除ができてよかった
3：翌日の“TO BE（やりたいこと）”を書く
心地いい瞬間をつくれるようになる
日々やるべきことに追われ、いつの間にか1日が終わってしまう人こそ、TO DO（やるべきこと）ではなく、TO BE（やりたいこと、なりたい自分像）を書いて。自分をあと回しにしない習慣がつき、満足度がアップ。
（例）午前中に読書タイムをつくる／家族に感謝の気持ちを言葉で伝える／旅先で自然をのんびり味わう
●思い出のものをはると見返す楽しさがアップ
すてきなカフェのショップカードや、印象に残った美術展のチケットなど、思い出に残したいものをはるのも楽しい。