洗えて清潔！子供から大人まで快適に座れるメッシュチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、通気性の高いメッシュ背もたれと、取り外して洗える座面カバーを採用したメッシュチェア「150-SNCM60BK(ブラック)」と「150-SNCM60BＬ(ブルー)」を発売した。
■コンパクト空間にぴったりのオフィスチェア
家庭のワークスペースや学習机などにも設置しやすいコンパクトサイズのオフィスチェア。幅約48.5cmの省スペース設計で、限られた空間でも快適に使用できる。軽量設計のため移動もしやすく、日常のさまざまなシーンで活躍する。
■背中が蒸れにくいメッシュ背もたれ
背もたれには通気性に優れたメッシュ素材を採用した。長時間座っていても空気がこもりにくく、快適な座り心地を維持する。テレワークやオンライン授業、長時間のPC作業でも背中の蒸れを軽減し、快適に作業を続けられるのが特長だ。
■いつでも清潔、洗える座面カバー
座面カバーは取り外して洗える仕様を採用。日常的に使うチェアだからこそ、清潔さを保てる設計にこだわった。飲み物をこぼしてしまった場合や、長期間使用して汚れが気になる場合でも、自宅で簡単にお手入れが可能だ。
■レバー一本で簡単高さ調節
座面の高さはガス圧式リフトを採用し、レバー一本でスムーズに調節可能だ。座面高さは約40.5〜52cmまで対応し、体格やデスクの高さに合わせて快適なポジションに設定できる。小柄な方やお子様でも使いやすい低めの設計で、成長や使用環境に合わせて長く使える実用的なチェアだ。
■お子様にも安心のノンホルムアルデヒド仕様
本製品は合板や接着剤を使用しないノンホルムアルデヒド仕様を採用した。化学物質の放散を抑えた設計で、子どもが使用する学習環境でも安心して使えるチェアだ。
■商品詳細
■通気性の高いメッシュ背もたれと、取り外して洗える座面カバーを採用したメッシュチェア「150-SNCM60BK(ブラック)」
■商品詳細
■通気性の高いメッシュ背もたれと、取り外して洗える座面カバーを採用したメッシュチェア「150-SNCM60BK(ブラック)」
