小学校から帰り、宿題をする女の子→大型犬が『早く構って』と待ちきれなくなり…尊い光景が43万再生「宿題できないｗ」「可愛い家庭教師」
おうちに帰ってきて宿題を始めたお姉ちゃん。そんなお姉ちゃんの隣には、真剣に宿題をするお姉ちゃんを見守るわんちゃんの姿が。
遊んでもらおうとそばで見守っていたものの、待ちきれなくなってしまうわんちゃんの光景が可愛いと43万再生を超える話題となっています。
投稿には、「しっかり見守っていますね」「すごく可愛いです♡」と絶賛の声が寄せられることとなりました。
宿題をするお姉ちゃんの様子を見に来たらきちゃん
TikTokアカウント『アイアムらき こげまる』に投稿されたのは、宿題をするお姉ちゃんの隣で、その様子を見守るわんちゃんの光景。
ある日、学校から帰ってきて宿題を始めたお姉ちゃん。お姉ちゃんの様子を見たゴールデンレトリバーのらきちゃんは、お姉ちゃんのそばまでやってくると、お姉ちゃんの隣に座り込み床にお腹をつけてその様子を見守り始めたといいます。
お姉ちゃんを隣で見守るらきちゃん
「上手に書けた？」と、隣で熱心にお姉ちゃんの勉強の様子を眺めるらきちゃんの姿は、まるでお姉ちゃんの家庭教師のようです。
分からないところがないか、隣で見てくれています
お姉ちゃんの家庭教師のようです♪
一緒に遊びたくてお手伝いを申し出るものの…
がんばって宿題を進めるお姉ちゃんの隣で、その光景を見守るらきちゃん。しばらくの間は紙にペンを走らせるお姉ちゃんを温かく見守っていたらきちゃんですが、いつしかお姉ちゃんと遊びたい気持ちが強くなってきてしまったご様子。
お姉ちゃんの手元に顔を近づけると、「お手伝いしましょうか？」と、助っ人を申し出たといいます。
「お姉ちゃんと遊びたいなぁ～」
お手伝いを申し出るらきちゃん
しかし、真剣に宿題をこなすお姉ちゃんは、らきちゃんに気が付いていないようです。早くお姉ちゃんと遊びたいらきちゃんは、お姉ちゃんの宿題の隅に顔を乗せて、宿題が終わるのを待つことにするのでした。
宿題が終わるまで、もう少しだけ待っててね
早くお姉ちゃんと遊びたくなってしまったらきちゃんは…
そうしてお姉ちゃんの宿題が終わるのをすぐそばで待っていたらきちゃん。
しかし、お姉ちゃんと遊びたい気持ちが抑えきれなくなってしまったらきちゃんは…「もう待てな～い！」と、お姉ちゃんがやっていた宿題の紙を前足で押しのけ始めたのでした！
お姉ちゃんと遊びたくて限界のらきちゃん
宿題の紙を潰してしまいました
すると、らきちゃんはすぐに我に返って「やっちゃった…」と反省の表情を浮かべたそう。
すぐに我に返るらきちゃん
きちんと反省できてえらい！
お姉ちゃんと遊びたい気持ちを我慢して、その時が来るまできちんと待っているらきちゃんの姿を見ていたら、なんだか褒めてあげたくなってしまいます。
宿題をするお姉ちゃんを隣で見守るらきちゃんの光景には、「途中まで邪魔せずに見てるのかわいい」「可愛すぎて宿題できません」「私のことも見守ってほしい」と、絶賛の声が寄せられることに。
TikTokアカウント『アイアムらき こげまる』では、そんなお利口ならきちゃんと、チワプーのこげまる君、そして家族たちの温かい日常の様子が綴られています。
らきちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
@laki.kogemaru #1ゴルパピ先生 #ゴールデンレトリバー #ゴルパピ#女の子レトリバー #宿題見守りワンコ #構ってわんこ #ゴールデンがいる暮らし ♬ ほんわかぷっぷー - MoppySound
写真・動画提供：TikTokアカウント「アイアムらき こげまる」さま
執筆：伊藤悠
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。
@laki.kogemaru 宿題見守ってると思ったら ※しっかり取り上げました #プロのわざ ＃ゴルパピ#puppy#7ヶ月 ＃ゴールデンレトリバー #goldenretriever ＃成長記録 #犬のいる暮らし #犬好きさんと繋がりたい #dogsoftiktok #cutedog #かまちょ犬#宿題邪魔犬 ＃癒し動画#待てない犬 ♬ オリジナル楽曲 - 可哀想に❗
@laki.kogemaru とても切ないお顔 #ゴルパピ#puppy #ゴールデンレトリバー #goldenretriever #成長記録 #犬のいる暮らし #犬好きさんと繋がりたい #dogsoftiktok #cutedog #癒し動画 ♬ ショパン ノクターン第2番 ピアノ演奏 - moshimo sound design
@laki.kogemaru 可愛すぎて動けません ↕️ #ゴールデンレトリバー #大型犬のいる暮らし #甘えん坊 #幸せチャージ ♬ ねむねむわんこ - table_1