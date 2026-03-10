米司法省が1月30日（現地時間、以下同）に公開した、米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（享年66）に関する約300万枚の捜査資料、通称「エプスタイン文書」が波紋を広げている。文書内で言及されている政財界の大物らが次々と辞職を表明する"辞任ドミノ"が始まったのだ。

【写真】2人の女性に囲まれ笑うホーキング氏、エプスタイン邸の内部など

大手紙国際部記者が解説する。

「1990年代から2000年代の長期間にわたって、10代の未成年少女を含む女性たちが人身売買および性的虐待の被害に遭ったとされる『エプスタイン事件』。エプスタイン元被告は政財界や芸能界の大物らと広く親交があり、裏には権力者たちによる"売春ネットワーク"があった疑惑がある。

『エプスタイン文書』はあくまで捜査資料であり、文書内に名前が登場する人物の犯罪行為を裏付けるものではありませんが、今回の文書公開によって元被告との親交が明らかとなった複数の著名人が辞任を表明。政財界は"大荒れ"の様相を呈しています」

2月27日には「世界経済フォーラム（WEF）」のボルゲ・ブレンデ総裁（60）が辞任を発表 。ほか、米大手投資銀行「ゴールドマン・サックス」最高法務責任者のキャスリン・ルムラー氏（54） や、「OpenAI社」取締役や「ハーバード大学」の教授を務めるローレンス・サマーズ元米‌財務長官（71） はすべての職を辞すると発表した。ただし、いずれもエプスタイン事件への直接的な関与を認めているわけではない。

水着女性らの間で笑う「車椅子の天才学者」

そんななか、疑惑の矛先は物理学界の偉人スティーヴン・ホーキング氏（享年76）にも向けられているという。

ホーキング氏は、21歳でALS（筋萎縮性側索硬化症）と診断され余命数年を宣告されながらも、2018年に亡くなるまで、ホーキング放射の理論的発見をはじめとして現代の宇宙論と理論物理学に多大な貢献を残した「車椅子の天才科学者」として知られる。

疑惑の元となったのは、エプスタイン文書内に含まれていた1枚の写真だ。

「写真には、ホーキング氏の両隣を2人の水着姿の女性が囲み、カクテルドリンクが入っていると見られるグラスを持って微笑んでいる様子が記録されていました。向かって右側の女性は、親密な様子でホーキング氏の頭の後ろに手を回している。

現地ではこの写真に注目が集まっており、"ホーキング氏がエプスタイン元被告から資金提供とともに充足した性生活も与えられていたのでは？"との疑惑がささやかれています」

これまでに明らかになっている両者の接点としては、2006年にカリブ海のセント・トーマス島にあるホテルで行われた「科学シンポジウム」がある。ホーキング氏は、出席した科学者21人のうち1人であり、エプスタイン元被告はそのシンポジウムに資金提供をしていた。

「ホーキング氏ら科学者のグループは、そのシンポジウムの際に元被告の私有島であるリトル・セント・ジェームズ島を訪れた ようだ。問題の写真はその時に撮影されたものとの見方が強く、単なるバカンスである可能性は十分にある。

一方で、その島では人身売買と性的虐待が繰り返されていたことが、被害者らの告発や裁判資料によって明らかになっている。また、文書にはホーキング氏の名前が250回以上も登場 していることから『人身売買に関与していたのか？』、『人身売買の事実を知っていたのか？』との批判が続いています。

彼の遺族は写真の水着姿の女性らを『介護者』と説明 し、事件との関わりを完全否定しています。ホーキング氏の名誉を守るためにも、正しい真実が明らかになることを願います」

エプスタイン元被告の魔の手はどこまで伸びていたのだろうか──。