ほっとひと息「お夜食」について大調査！どんなお夜食食べてる？（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第464回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！勉強や仕事、家事のあとにほっとひと息つける【お夜食】に関するアンケート結果をまとめてみました。みんなどんなお夜食を食べている？お夜食で意識することは…？「お夜食」にまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「お夜食」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: お夜食食べる？
1位は約半数の人が回答した「食べない」でした。健康や生活リズムを意識している方が多いようですね。
2位は「たまに食べる」。我慢しすぎず、必要なときだけ取り入れるという回答でした。
3位は「あまり食べない」 。基本は控えめで、おなかがすいた日は無理しない、という堅実的なスタイルがうかがえます。4位は「よく食べる」 。夜遅くまでがんばる方にとっては、お夜食は欠かせない存在なのかもしれません。
■Q2: 気分転換になるお夜食は？
1位は、約半数が選んだ「スイーツ」。甘いものは、やっぱり手軽な気分転換になりますね。
2位は「ラーメン」 。カップ麺などのインスタントがあり、手軽に食べられるという点が人気です。
3位は「お茶漬け」がランクイン。 サラッと食べられるお茶漬けは、夜でも重すぎず、ほっとやすらぐ安心感が魅力です。4位は「スープ」。体をやさしく温めてくれて、重すぎず、ほっとひと息つける一品です。
■Q3: お夜食で意識することは？
・１位 胃に優しい 45%
・2位 ヘルシー 26%
・3位 温かいもの 19%
・4位 量 9%
※小数点以下四捨五入
回答総数38,258票
約半数の方が「胃に優しい」を選びました。夜に食べるものだからこそ、負担の少ないものを選びたいですね。
第2位は「ヘルシー」 。カロリーや栄養バランスを意識し、罪悪感なく食べられることがポイントです。
3位には「温かいもの」がランクイン。 寒い季節は、特に、体を内側から温めてくれるお夜食を欲しますね。夜のリラックスタイムにもぴったりです。そして4位は「量」がランクイン。空腹すぎると集中できないという方も少数いらっしゃいました。
■Q4: よく食べるお夜食は？
・１位 スープ系 35%
・2位 麺類 35%
・3位 パン系 15%
・4位 ごはん系 12%
※小数点以下四捨五入
回答総数33,552票
・1位は「スープ系」 。やさしく体を温めてくれるスープは、残り野菜でパッと作れたり、レトルトもあるため、夜でも取り入れやすいのが人気の理由です。
1位のスープ系とほぼ同率で2位は「麺類」。手軽さと満足感を両立できる定番メニューですね。
3位にランクインしたのは「パン系」でした。 そのまま食べられるパンは、忙しい夜の強い味方です。4位は「ごはん系」がランクイン。おにぎりやお茶漬けなど、ほっとする味わいが人気でした。
忙しい日やがんばった日の夜に、無理のない範囲で楽しむお夜食。みなさんはどんな一品を選びますか？それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
■今回は、「お夜食」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
・お夜食食べる？の結果は…
・1位 食べない 49%
・2位 たまに食べる 23%
・3位 あまり食べない 19%
・4位 よく食べる 7%
※小数点以下四捨五入
回答総数38,275票
・2位 たまに食べる 23%
・3位 あまり食べない 19%
・4位 よく食べる 7%
※小数点以下四捨五入
回答総数38,275票
1位は約半数の人が回答した「食べない」でした。健康や生活リズムを意識している方が多いようですね。
2位は「たまに食べる」。我慢しすぎず、必要なときだけ取り入れるという回答でした。
3位は「あまり食べない」 。基本は控えめで、おなかがすいた日は無理しない、という堅実的なスタイルがうかがえます。4位は「よく食べる」 。夜遅くまでがんばる方にとっては、お夜食は欠かせない存在なのかもしれません。
■Q2: 気分転換になるお夜食は？
・「気分転換になるお夜食は？」の結果は…
・1位 スイーツ 47%
・2位 ラーメン 22%
・3位 お茶漬け 17%
・4位 スープ 12%
※小数点以下四捨五入
回答総数39,143票
・2位 ラーメン 22%
・3位 お茶漬け 17%
・4位 スープ 12%
※小数点以下四捨五入
回答総数39,143票
1位は、約半数が選んだ「スイーツ」。甘いものは、やっぱり手軽な気分転換になりますね。
2位は「ラーメン」 。カップ麺などのインスタントがあり、手軽に食べられるという点が人気です。
3位は「お茶漬け」がランクイン。 サラッと食べられるお茶漬けは、夜でも重すぎず、ほっとやすらぐ安心感が魅力です。4位は「スープ」。体をやさしく温めてくれて、重すぎず、ほっとひと息つける一品です。
■Q3: お夜食で意識することは？
・「お夜食で意識することは？」の結果は…
・１位 胃に優しい 45%
・2位 ヘルシー 26%
・3位 温かいもの 19%
・4位 量 9%
※小数点以下四捨五入
回答総数38,258票
約半数の方が「胃に優しい」を選びました。夜に食べるものだからこそ、負担の少ないものを選びたいですね。
第2位は「ヘルシー」 。カロリーや栄養バランスを意識し、罪悪感なく食べられることがポイントです。
3位には「温かいもの」がランクイン。 寒い季節は、特に、体を内側から温めてくれるお夜食を欲しますね。夜のリラックスタイムにもぴったりです。そして4位は「量」がランクイン。空腹すぎると集中できないという方も少数いらっしゃいました。
■Q4: よく食べるお夜食は？
・「よく食べるお夜食は？」の結果は…
・１位 スープ系 35%
・2位 麺類 35%
・3位 パン系 15%
・4位 ごはん系 12%
※小数点以下四捨五入
回答総数33,552票
・1位は「スープ系」 。やさしく体を温めてくれるスープは、残り野菜でパッと作れたり、レトルトもあるため、夜でも取り入れやすいのが人気の理由です。
1位のスープ系とほぼ同率で2位は「麺類」。手軽さと満足感を両立できる定番メニューですね。
3位にランクインしたのは「パン系」でした。 そのまま食べられるパンは、忙しい夜の強い味方です。4位は「ごはん系」がランクイン。おにぎりやお茶漬けなど、ほっとする味わいが人気でした。
忙しい日やがんばった日の夜に、無理のない範囲で楽しむお夜食。みなさんはどんな一品を選びますか？それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)