「どんだけおもろい試合展開やねん！」韓国が“逆転”2位通過決定　日本のファンも「ぎりぎりの戦い」に熱くなる【WBC】

韓国が1次ラウンド2位通過を決め、米マイアミへ向かう(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月9日、1次ラウンドC組のオーストラリアー韓国の一戦が行われ、6−2で迎えた9回に韓国がアン・ヒョンミンの犠飛で7点目を入れて7−2とし、5点差以上となり、1次ラウンド2位通過が決まった。韓国は4大会ぶりの1次ラウンド突破となった。

6−1で迎えた8回、オーストラリアはパーキンスが四球を選ぶと、犠打で二塁に進み、一死二塁でバザーナが左翼への適時打で6−2。オーストラリアのファンとベンチも大盛り上がりを見せた。

しかし、直後に韓国が再び1点を加えたことで5点差以上となり、負けが許されず不利な条件の中、逆転で米マイアミ行きの切符をつかんだ。

SNS上では「韓国vsオーストラリア面白すぎる！！！」「オーストラリア対韓国おもろい試合してんな」「韓国vsオーストラリアがぎりぎりの戦いすぎて熱い」「どんだけおもろい試合展開やねん！」と、日本のファンからも続々と反響が寄せられていた。

