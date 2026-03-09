昨年12月に「真叶（まなと）」の源氏名でホストに転身した元俳優の前山剛久（35）が、勤務するラウンジで働く先輩ホスト・YUKIYAのYouTubeチャンネルに出演。元恋人で’21年12月に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）について言及し、波紋を呼んでいる。

沙也加さんの死後、前山が沙也加さんを罵倒する音声データや元カノとの二股疑惑が一部週刊誌で報じられたことで、批判が殺到し、活動休止を経て’22年6月には所属事務所を退所し、芸能界から姿を消した。

しばらくの沈黙の後、’24年8月に「週刊女性」のインタビューに登場し、俳優復帰への希望も語ったが、沙也加さんを罵倒したことを認めたこともあって前山への批判が再燃。同年11月に復帰作となるはずだった舞台公演が予定されていたが、共演者が出演辞退を表明するなど混乱が生じ、公演は見送りに。前山の芸能界復帰は叶わなかった。

今回、新たに問題となったのは、前山が勤務する東京・六本木のメンズラウンジの代表取締役でホストのYUKIYAのYouTubeチャンネルで3月1日に公開された《【緊急対談】前山剛久に当時の想いを聞いてみた》と題された動画だ。

動画内で前山は、沙也加さんのことを指すと思われる「Kさん」との約2カ月間の交際や、当時報じられた暴言・二股疑惑について釈明した。当時、前山には別の恋人がいたため、沙也加さんからの交際の申し出を1度は断ったが、仕事で悩んでいた時期だったため、元カノとの交際を解消して沙也加さんを選んだという交際の経緯について説明。

また、沙也加さんが亡くなったことについては「悲しかったですよ。もっと話してくれたらよかったのに。本当にお別れを告げた元カノもそうだし、Kさんも、真剣に恋愛した結果だから」といい、「だから世間の人に言われて確かに落ち込む時もあるけど、僕の意見としては“しょうがないじゃん……”みたいな。ちゃんと恋愛したからそこに行き着いちゃって、結果がそれになっただけで僕は本当に真剣だった、ていう話ですね」と胸の内を明かした。

前山から見た騒動の裏側を暴露した形だが、終始笑顔で故人との間の出来事を一方的に主張する態度に、”ヘラヘラしている”、”身内への配慮を欠いている”などとコメント欄は批判で溢れ、現在動画は非公開となっている。

そんななか、沙也加さんの元夫で俳優の村田充（48）が8日、Xを更新。意味深なメッセージを投稿した。

《シンプルにはらわた煮えくり返っているけれど、舞台の台本が届いたので没頭できています》

具体的に何に怒っているかは言及していないが、X上ではタイミング的に前山に対してのものだと受け止めている人が多数を占めている。というのも、村田がこうした反応を見せるのは今回が初めてではないからだ。

’17年4月に結婚を発表した沙也加さんと村田は、仲睦まじい姿が度々目撃されてきたが、’19年12月に子供を持つことについて価値観の相違があったことを理由に夫婦生活を解消。しかし、村田は離婚後も沙也加さんへの愛情を示し続けてきた。

「’24年8月に前山さんが『週刊女性』のインタビューで芸能界復帰への意欲を語り、沙也加さんとの関係について言及した際も、村田氏は『《記事の内容は、私が知っているものとは違ったようだ》と、記事が出た翌日に投稿しています。今回と同様、村田さんの投稿が、前山さんのインタビューに対してかは不明ですが、沙也加さんのファンの間では村田氏が記事に対して静かに怒りを表していると受け止められています。

また、沙也加さんの訃報の翌日には《彼女の歌声は、まるで天使のようでした》とXで追悼したり、沙也加さんの愛犬のチワワを引き取って育てて、沙也加さんファンに向けてSNSで愛犬との日常を定期的に発信し続けるなど、死後も沙也加さんへの愛情を忘れていません。それだけに、村田の“意味深投稿”を今回の前山さんの動画と関連づけて考えるファンが多かったようです」（芸能リポーター）

愛した人を冒涜されたことへの、抑えきれない憤りが込められているとも受け取れる村田の投稿に共感の声が集まっている。

《胸が締め付けられる》

《この人が表立ってここまで言うって相当だよなあ……わかるあれは本当に許せない》

《わかる、みんな村田充さんと同じ気持ち》

《心中は察するにあまりある 日々穏やかに過ごされているのに、わざわざ目につくようにしてかき乱しに来るんだものたまらないよね それでも決して同じ土俵に立たず、かかわらず、堪えて凌いで、舞台に全力を注ぐ姿をファンの人たちは見てる 敵味方の話ではないけど、私も充さんの味方でいたいと思う》