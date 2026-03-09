Image: エバーブルーテクノロジーズ

装甲車のようなデザインがたまりません。

ドローンといえば空中を飛ぶタイプをイメージしますが、近年は自律的に動ける小型無人機をドローンということが多くなってきました。だから空を自由に飛ぶ機体だけではなく、ボート型、潜水艦型、車輌型などいろいろあります。

エバーブルーテクノロジーズが発表した「機動警備ドローン」も、そんな車輌型陸上ドローンの1つ。2024年に発売するやいなや、テレビやYouTuberから注目を浴びまくった除雪ドローンを作ったメーカーの新作です。

全長1.4m、全幅0.8m、重量100kgという車格で、独立4モーターAWDは合計最大1,400W。オプションの荷台をつけたときのペイロードは60kg、1,800kgまでの車輌を牽引できる圧倒的なパワーが頼もしい。そして泥もかき出せそうなゴツいタイヤで、未舗装地帯も巡回できます。土砂や瓦礫の撤去にも使用できるってさ。

GPS誘導による巡回コース設定のほか、離れた場所からのリモート操作にも対応するとのことで、日々の無人見回り業務も、何か不審な音がしたときの突発的な巡回業務にも対応しますね。

最近、都市部の商業施設では警備ドローンが配備されることが増えましたが、自然の近くにある工場や倉庫でもこういったドローンが働くことが増えるんでしょうね。未来、きたねえ。

Source: エバーブルーテクノロジーズ