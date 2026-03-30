この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

泣けないご遺族に対する職員の結論「気にしていないので大丈夫」

職員が本当に注目するのは「泣き崩れてしまっている人」

視聴者からの質問「泣いていないご遺族って職員からどう映る？」

チャンネル情報

火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。