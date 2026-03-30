「泣き崩れる人の方に注目する」元火葬場職員が明かすご火葬のリアル、泣かないのはおかしいという偏見
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元火葬場職員の下駄氏が自身のYouTubeチャンネルで「泣き崩れる遺族さん、火葬場職員の見解」を公開した。動画では、ご火葬の場で涙を流さないご遺族に対する職員の率直な見解と、現場で本当に注意を払っているポイントについて語られている。
動画は、視聴者から寄せられた「父親のお葬式やご火葬場で泣くことができなかった。泣いていないご遺族って職員から見てどう映っているのか」という質問から始まる。これに対し下駄氏は、「何も映っていない」「気にしていない」と回答。むしろ、ご火葬の場においては「そもそも泣いていない人の方が多い」という現状を明かした。急なご逝去や若い方がお亡くなりになった場合を除き、涙を見せないご遺族は珍しくないという。
さらに下駄氏は、職員の視点として「泣き崩れてしまっている人に注目する」と語る。足元がふらついて転倒するなどの事故が起こりやすいため、安全面の配慮から注意を払うのだという。共に動画に出演するパンダ企画氏も同調し、お骨あげの際などに泣き崩れると「火傷とか怖いじゃないですか」と指摘。職員としては、涙を流していないご遺族に対して疑問を抱くことはなく、悲しみのあまり我を忘れてしまうご遺族の安全確保に注力していると説明した。
また、両氏は自身の身内がお亡くなりになった際の経験にも言及。その場では実感が湧かずに泣けなかったものの、1年ほど経ってから不意に悲しみが押し寄せて泣いてしまったというエピソードを披露し、人によって悲しみの表れ方やタイミングは異なると語った。
最後に下駄氏は、質問者に対して「ご自身が一番不思議に思っているのかもしれない」と推測しつつ、「全然気にしていないので大丈夫」と結論づけた。職員側も泣いていないからといって否定的な感情を抱くことはないと強調し、動画を締めくくった。
3.21-3.29 文春ギャラリーにて【火葬場を覗く展】開催決定！
火葬場を覗く展予約ページ
https://livepocket.jp/e/weahf
火葬場を覗く展公式HP
https://www.kasouba-nozoku.com
動画は、視聴者から寄せられた「父親のお葬式やご火葬場で泣くことができなかった。泣いていないご遺族って職員から見てどう映っているのか」という質問から始まる。これに対し下駄氏は、「何も映っていない」「気にしていない」と回答。むしろ、ご火葬の場においては「そもそも泣いていない人の方が多い」という現状を明かした。急なご逝去や若い方がお亡くなりになった場合を除き、涙を見せないご遺族は珍しくないという。
さらに下駄氏は、職員の視点として「泣き崩れてしまっている人に注目する」と語る。足元がふらついて転倒するなどの事故が起こりやすいため、安全面の配慮から注意を払うのだという。共に動画に出演するパンダ企画氏も同調し、お骨あげの際などに泣き崩れると「火傷とか怖いじゃないですか」と指摘。職員としては、涙を流していないご遺族に対して疑問を抱くことはなく、悲しみのあまり我を忘れてしまうご遺族の安全確保に注力していると説明した。
また、両氏は自身の身内がお亡くなりになった際の経験にも言及。その場では実感が湧かずに泣けなかったものの、1年ほど経ってから不意に悲しみが押し寄せて泣いてしまったというエピソードを披露し、人によって悲しみの表れ方やタイミングは異なると語った。
最後に下駄氏は、質問者に対して「ご自身が一番不思議に思っているのかもしれない」と推測しつつ、「全然気にしていないので大丈夫」と結論づけた。職員側も泣いていないからといって否定的な感情を抱くことはないと強調し、動画を締めくくった。
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YouTubeの動画内容
チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。