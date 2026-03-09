中国メディアの快科技によると、中国自動車メーカーの2月の英国乗用車販売台数は前年同月比81％増の1万1364台で、市場シェアは10．8％を記録した。市場シェアは2カ月連続で2桁台を記録しただけでなく、4カ月連続で日本メーカーを上回り、欧州メーカーに次ぐ2位となった。

2月の乗用車市場全体の販売台数は前年同月比7．2%増の9万100台。1〜2月の累計販売台数は前年同期比4．9％増の23万4227台。

市場の成長は、大手メーカーが、販売台数に占めるゼロエミッション車の割合を33％にすることを義務付ける規制を満たすため、販促と値引きを強化したことがけん引し、個人消費市場での販売台数が押し上げられたことによるもの。

1〜2月の中国メーカーの累計販売台数は前年同期比103％増の3万1376台。市場シェアは11．7％で、日本メーカーを1．5ポイント上回った。

2月のエネルギー累計別販売台数は、バッテリー式電気自動車（BEV）が前年同月比2．8％増の2万1840台で、市場シェアは24．2％。プラグインハイブリッド車（PHEV）が同43．5％増の1万438台で、市場シェアは11．6％。（翻訳・編集/柳川）