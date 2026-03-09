韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年3月9日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）における日本と韓国を独自分析し、「チームバッティング」の中に日本との相違を見出した。

「安打・打点王がチームバッティングをしてアウトになる野球」

今大会、日本と韓国は1次ラウンド・プールCに属している。8日時点で、日本は3戦3勝で準々決勝進出を決めている。

一方の韓国は、初戦のチェコ戦は11−4で大勝したものの、日本戦は6−8で敗退、台湾戦は延長の末、4−5で落とし2連敗。通算1勝2敗で、目標としている1次ラウンド突破が厳しい状況にある。

前回大会の覇者である日本に対し、韓国は3大会連続で1次ラウンド敗退している。今大会の日本戦では、日本を大いに苦しめたが、両チームのここまでの結果は対照的だ。

今大会、日本と韓国の相違はどこにあるのか。「スポーツ朝鮮」は、「安打・打点王が自らチームバッティングをしてアウトになる野球...これが韓国と日本の実力差なのか」とのタイトルで、日本代表の牧秀悟内野手（DeNA、27）のプレーに言及した。

同メディアが注目したのは、オーストラリア戦の8回の攻撃場面だ。

日本は、先頭の村上宗隆内野手（ホワイトソックス、26）が四球で歩かされた。ベンチは、周東佑京外野手（ソフトバンク、30）を代走に起用し、打席には牧が立った。周東は、牧の3球目に盗塁を決め、無死2塁のチャンスを演出した。

このチャンスに牧は、周東を3塁に進めるために右打ちに徹した。結果、1塁ゴロで周東は3塁に進塁し、佐藤輝明内野手（阪神、26）のタイムリーでホームに生還した。

チームバッティングなき「すべてがフルスイングの野球」

「スポーツ朝鮮」は、牧の打撃を「走者を三塁へ送る完璧なチームバッティング」と評し、こう続けた。

「牧はこの日、7番打者として出場したが、日本プロ野球で台頭する強打の2塁手だ。23年シーズンのセントラルリーグ安打数1位タイ、打点1位。21年入団の選手が、24年シーズン横浜の主将となった。それほどリーダーシップと実力を認められた選手である。状況に応じたチームバッティングを見せ、この選手がなぜ若くして主将となり、スター選手揃いの日本代表チームのレギュラーメンバーになったのかが確認できた」

そして、日本と比較しながら韓国の現状に言及した。

「韓国代表はKBOリーグの強打者たちを集め、アメリカで活躍する海外組選手も招集した。個人の能力だけ見れば、韓国選手の技量は日本選手に決して引けを取らない。しかし、練習試合から本大会まで、日本のようなチームバッティングの場面はほとんどなかった。すべてがフルスイングの野球だ。牧のプレーを見ると、野球がチームスポーツであることが明確にわかる。こうしたチームこそ、ホームラン打者9人が集まったチームよりも強い」

韓国は1次ラウンド突破をかけ、9日19時にオーストラリアと対戦する。