人気を誇るＹｏｕＴｕｂｅｒで、原宿クリエイター・しなこが「大手術」を行うと報告した。

８日までに自身のインスタグラムを更新し、「手術します！！応援コメントお願いします」と投稿。ショート動画をアップし詳細を語った。

「私は、顎変形症っていう、アゴがね、横にずれてるタイプの人間なんですよ。アゴずれを直すために矯正をずっとやってきました」という。現在、上の歯は裏側矯正、下の歯はワイヤー矯正をつけている。「ついにですよ！矯正の最終地点、オペ」と感慨深げ。上の歯は中心より左側にずれており、下の歯は中心より右側にずれていると明かし、「上あごも切って、戻します。下あごも（切って）戻します」。口の中を切って、骨を動かすという。

手術は７時間かかるそうで「大手術。めっちゃ怖い…」とホンネをもらしながらも「１０年前に気づいてから、ずっとコンプレックスだった」「５年前に矯正を始めたので、気持ちとしては、やっときた。うれしさのほうが勝っている」と、オペまでたどり着いたことを喜んだ。

しなこといえば、２０２５年１月にワキガ手術を受けたことを公表して大きな話題に。再び別の手術を行うことになったが、フォロワーからは「頑張ってください！」「こんなに有名で人気者なしなこちゃんがこの手術を広めてくれて嬉しい気持ちです」とエールが送られた。