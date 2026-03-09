

新プレミアムスマホ「Samsung Galaxy S26 Ultra」をファーストインプレッション！

既報通り、Samsung Electronics（以下、Samsung）は26日（現地時間）、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける新たな5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26（型番：SM-S942*）」と大画面モデル「Galaxy S26+（型番：SM-S947*）」、最上位プレミアムモデル「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948*）」などを発表しました。またSamsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンは26日、すでに紹介しているようにこれらのGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraについて日本市場にて初の1次販売国・地域としてアメリカや韓国などと同じく2026年3月12日（木）に発売するとお知らせしています。

サムスン電子ジャパンではGalaxy S26シリーズについてオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「Galaxy S26（型番：SM-S942Q）」および「Galaxy S26+（型番：SM-S947Q）」、「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948Q）」を販売するとのことで、現時点ではメーカー版の販路は公式Webストア「Samsungオンラインショップ」（https://www.samsung.com/jp/offer/ ）のほか、Galaxyブランドのショーケース／旗艦店「Galaxy Harajuku」や体験スペース「Galaxy Studio Osaka」、ビックカメラやヤマダデンキ、ヨドバシカメラ、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo! ショッピング、IIJmioとなっています。またSamsungオンラインショップなどでは各機種ともに発売に先立って2月26日（木）より予約受付が行われ、日本向け製品はおサイフケータイ（FeliCa）に対応しており、最上位モデルとなるGalaxy S26 Ultraのメーカー版は販売モデルが内蔵メモリー（RAM）と内蔵ストレージの違いによって複数あり、Samsungオンラインショップなどの直営店における価格（金額はすべて税込）は12GB RAM＋256GBストレージが218,900円、12GB RAM＋512GBストレージが246,400円、16GB RAM＋1TBストレージが299,200円です。本体色は3機種ともに共通して通常カラーのコバルトバイオレットおよびブラック、ホワイト、スカイブルーの4色に加え、Samsung.com限定カラーとしてシルバーシャドウおよびピンクゴールドの2色を含めた合計6色が販売されます。これを受け、NTTドコモやKDDI・沖縄セルラー電話（携帯電話サービス「au」）、ソフトバンク（携帯電話サービス「SoftBank」）、楽天モバイルといった移動体通信事業者（MNO）の4者は26日、これらのGalaxy S26やGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultra、Galaxy Buds4、Galaxy Buds4 Proを取り扱うと発表しています。発売日および予約開始日はKDDIおよび沖縄セルラー電話、ソフトバンクではサムスン電子ジャパンと同じく各機種ともに3月12日発売、2月26日予約開始となっています。これらのNTTドコモやau、SoftBank、楽天モバイルが取り扱うモデルや本体色、価格、キャンペーンなどはメーカー版を含めてこちらの記事にまとめているのでご参照ください。本記事ではサムスン電子ジャパンが開催した「先行説明会＆実機撮影会」において実際にGalaxy S26 Ultraの実機を試す機会がありましたので、外観や特徴などを中心に写真や動画を交えて紹介したいと思います。なお、Galaxy S26シリーズについてはGalaxy HarajukuやGalaxy Studio Osakaのほか、ヨドバシカメラ マルチメディア Akiba・梅田・横浜・札幌などにて先行展示が行われており、誰でもタッチ＆トライできるようになっているため、気になる人は是非チェックしてみてください。Galaxy S26 UltraはSamsungが展開するGalaxyブランドにおけるフラッグシップスマホ「Galaxy S」の最新となる「Galaxy S26」シリーズの最上位のプレミアムモデルで、日本では昨年に発売された前機種「Galaxy S25 Ultra」に続いて投入され、大まかなデザインや製品コンセプトはGalaxy S25 Ultraを継承しつつもブラッシュアップされているほか、チップセット（SoC）には最新のQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy（型番：SM8850-AC）」を搭載するなどの着実なスペックアップが施されています。画面は上部中央にパンチホールが配置されたアスペクト比9：19.5の縦長な約6.9インチQHD+（1440×3120ドット）Dynamic AMOLED 2X（LTPO／有機EL）ディスプレイ（約498ppi）を搭載し、リフレッシュレートを最大1Hz〜120Hzまで自動最適化することによって滑らかな表示と省電力を両立しており、環境に合わせて画面の色味を調整するビジョンブースターも引き続いて搭載され、輝度も最大2600nits（ピーク時）は前機種と変わらないものの、全体的により明るく表示されるようになって高い視認性が実現されています。さらに新機能の「プライバシーディスプレイ」は有機ELの画素ごとの発光を正面と周囲に向けて分けて光らすことができ、これによってプライバシーディスプレイがONの状態のときには正面のみへ発光して斜めからは見えにくくできるようになっています。なお、この仕組みを採用しているため、最大輝度はプライバシーディスプレイがONのときには若干下がるということですが、直射日光下でもほぼ影響がない程度の違いだとしていました。実際、短時間に見た限りでは確かにこれまでのGalaxy S25 Ultraや他のGalaxy S26シリーズと比べて画質が劣るといった印象は受けませんでした。またプライバシーディスプレイは画面全体だけではなく、通知部分のみを見えにくくしたり、特定のアプリのみを見えにくしたり、パスワードやパターン、PINといった特定の画面を見えにくくしたりといった細かな設定にも対応しており、設定やON・OFFもクイック設定パネルから素早く簡単に行えるようになっています。



https://youtu.be/Q6UjZvXOPcI



プライバシーディスプレイをONにして斜めから見たところ。ほぼ何が表示されているのかわからない状態に プライバシーディスプレイをONにして斜めから見たところ。ほぼ何が表示されているのかわからない状態に



クイック設定パネルに「プライバシーディスプレイ」という項目があり、アイコン部分をタッチするとON・OFFが行え、文字部分をタッチすると簡易設定画面が表示されます クイック設定パネルに「プライバシーディスプレイ」という項目があり、アイコン部分をタッチするとON・OFFが行え、文字部分をタッチすると簡易設定画面が表示されます



クイック設定パネルからプライバシーディスプレイの簡易設定画面を表示したところ。ここからさらに「詳細」をタッチすると、より細かな設定が行えます クイック設定パネルからプライバシーディスプレイの簡易設定画面を表示したところ。ここからさらに「詳細」をタッチすると、より細かな設定が行えます



詳細をタッチしてプライバシーディスプレイの設定画面を表示したところ。プライバシーディスプレイの詳細な設定はGalaxy S26 Ultraの全体の「設定」の「ディスプレイ」からもアクセスできます 詳細をタッチしてプライバシーディスプレイの設定画面を表示したところ。プライバシーディスプレイの詳細な設定はGalaxy S26 Ultraの全体の「設定」の「ディスプレイ」からもアクセスできます



アプリ一覧やクイック設定パネルの「設定」から「ディスプレイ」の設定を表示したところ。ここからもプライバシーディスプレイの詳細な設定にアクセスできます アプリ一覧やクイック設定パネルの「設定」から「ディスプレイ」の設定を表示したところ。ここからもプライバシーディスプレイの詳細な設定にアクセスできます



プライバシーディスプレイではアプリごとにON・OFFできるほか、通知やPIN、パターン、パスワードといった特定の画面を対象にすることも可能です プライバシーディスプレイではアプリごとにON・OFFできるほか、通知やPIN、パターン、パスワードといった特定の画面を対象にすることも可能です



Galaxy S26 Ultraを背面側にして持ってみたところ。下部に「SAMSUNG」ロゴがうっすらと見え、おサイフケータイマークやキャリアロゴなどは各モデルともにありません Galaxy S26 Ultraを背面側にして持ってみたところ。下部に「SAMSUNG」ロゴがうっすらと見え、おサイフケータイマークやキャリアロゴなどは各モデルともにありません



Galaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraのカラーバリエーションは細かな色味も含めて共通で、左から通常色のブラック、スカイブルー、コバルトバイオレット、ホワイト、Samsungオンラインショップ限定のピンクゴールド、シルバーシャドウ Galaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraのカラーバリエーションは細かな色味も含めて共通で、左から通常色のブラック、スカイブルー、コバルトバイオレット、ホワイト、Samsungオンラインショップ限定のピンクゴールド、シルバーシャドウ

機種 Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Ultra Galaxy S24 Ultra Galaxy S23 Ultra 大きさ 163×78×7.9mm 163×78×8.2mm 162×79×8.6mm 163×78×8.9mm 重さ 214g 218g 233g 234g 画面 6.9型1440×3120ドット

Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.9型1440×3120ドット

Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.8型1440×3120ドット

Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.8型1440×3088ドット

Dynamic AMOLED 2X 素材 前面 Gorilla Armor 2 Gorilla Armor 2 Gorilla Armor Gorilla Glass Victus 2 背面 Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 側面 チタニウム

（グレード5） チタニウム

（グレード5） チタニウム

（グレード2） アルミニウム

（アーマーアルミ）



Galaxy S26 Ultraのリアカメラの出っ張り具合。本体としては薄型化したものの、依然としてリアカメラの出っ張りはそれなりにあります Galaxy S26 Ultraのリアカメラの出っ張り具合。本体としては薄型化したものの、依然としてリアカメラの出っ張りはそれなりにあります



標準カメラアプリの撮影画面（ファインダー）。使い勝手は以前のGalaxy S25シリーズなどと同じに 標準カメラアプリの撮影画面（ファインダー）。使い勝手は以前のGalaxy S25シリーズなどと同じに



引き続いて光学3倍ズームと光学5倍ズームの望遠カメラと超望遠カメラを搭載し、超望遠カメラは切り抜きによって画質の劣化のない光学10倍相当ズームや最大100倍デジタルズームに対応しています 引き続いて光学3倍ズームと光学5倍ズームの望遠カメラと超望遠カメラを搭載し、超望遠カメラは切り抜きによって画質の劣化のない光学10倍相当ズームや最大100倍デジタルズームに対応しています



右下の4つの点のボタンを押すと簡易設定が表示され、さらにその簡易設定の左側にある歯車ボタンを押すと詳細設定が表示されます 右下の4つの点のボタンを押すと簡易設定が表示され、さらにその簡易設定の左側にある歯車ボタンを押すと詳細設定が表示されます



標準カメラアプリの詳細設定（カメラ設定）の画面。撮影ガイドはグリッドと水平に対応しています 標準カメラアプリの詳細設定（カメラ設定）の画面。撮影ガイドはグリッドと水平に対応しています



動画形式には新たにSamsungが開発したコーデックであるAPVが利用可能で、APVには画質の違いによって高画質な「APV 422 HQ」（FHD 30fpsで1分当たり約1.5GB）と低画質な「APV 422 LQ」（FHD 30fpsで1分当たり約0.75GB）が用意されています 動画形式には新たにSamsungが開発したコーデックであるAPVが利用可能で、APVには画質の違いによって高画質な「APV 422 HQ」（FHD 30fpsで1分当たり約1.5GB）と低画質な「APV 422 LQ」（FHD 30fpsで1分当たり約0.75GB）が用意されています



Galaxy S26 Ultraの右側面には音量上下キーと電源キー、アンテナライン（2本）が搭載されています Galaxy S26 Ultraの右側面には音量上下キーと電源キー、アンテナライン（2本）が搭載されています



Galaxy S26 Ultraの右側面にはアンテナラインが1本だけあります Galaxy S26 Ultraの右側面にはアンテナラインが1本だけあります



Galaxy S26 Ultraの上側面にはアンテナラインやサブマイク、下側面にはnanoSIMカードスロットのトレイやメインマイク（受話口）、USB Type-C端子、外部スピーカー、Sペン収納部が配置されています Galaxy S26 Ultraの上側面にはアンテナラインやサブマイク、下側面にはnanoSIMカードスロットのトレイやメインマイク（受話口）、USB Type-C端子、外部スピーカー、Sペン収納部が配置されています

[Galaxy S26 Ultra - SM-S948Q]

＜確認中＞

5G NR: n1, n3, n5, n28, n40, n41, n66, n77, n78, n79, n257

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, B13, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

一方、外観はGalaxy S25シリーズと踏襲しているものの、これまではUltraモデルだけ少しデザインが違ったりしていましたが、Galaxy S26シリーズではGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraの3機種でデザインがより揃えられ、角の丸み（R）の角度やカラーバリエーションが共通化されたほか、リアカメラモジュール部分もデザインが統一されており、正面や背面から見た限りではまさに大きさしか違いがなく、それぞれ単体で見た場合には違いがわかりにくくなっています。また画面や背面パネルはCorningの最新かつGalaxy史上最強の強化ガラス「Gorilla Armor 2」で覆われており、強力なグレード5のチタニウムフレームを採用して頑丈なのでいつでも安心して使えます。サイズは約163.6×78.1×7.9mm、質量は約214gと、Galaxy S25 UltraやGalaxy S24 Ultra、Galaxy S23 Ultraよりも薄く軽くなり、側面は完全にフラットになった一方、四隅は丸みを帯びたモダンかつ大胆なデザインになり、持った時の印象はより薄くや軽いのが実感できるくらいとなっていました。またパンチホール部分には約1200万画素CMOS（1／3.2型、1画素1.12μm、PDAF）＋広角レンズ（F2.2、焦点距離26mm）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては画面内指紋センサー（超音波式）にも対応し、セキュリティー面では独自のセキュリティープラットフォーム「Samsung Knox」によって保護され、リアルタイムの脅威検出などによって重要な情報を保護し、脆弱性に対するセキュリティーを強化し、Galaxyならではの他の追随を許さない保護機能を備えていていつでも安心です。リアカメラの構成は以下の通りで、引き続いて最大100倍ズームに対応しており、1倍から100倍まですべての倍率でAIが補正を行うため、あらゆる距離でズーム撮影時のディテールを強化し、新たに広角カメラと超望遠カメラのレンズがより明るくなり、夜景モード「ナイトグラフィー」などでもよりノイズの少ない美しい撮影が可能となり、写真や動画の完成度をさらに極める強力な次世代のAI機能「ProVisual Engine」が搭載されているため、パフォーマンスが向上したことによってこれまでにない撮影や鑑賞、編集体験が可能になっています。また新機能の「水平モード」やSamsungが開発した動画コーデック「AVP」を用いた動画撮影などにも対応しています。・約2億画素CMOS（1／1.3型、1画素0.64μm、Multi-Directional PDAF、Laser AF）／広角レンズ（F1.4、焦点距離24mm、OIS）・約5000万画素CMOS（1／2.52型、1画素0.7μm、Dual Pixel PDAF）／超広角レンズ（F1.9、画角120°、焦点距離13mm）・約1000万画素CMOS（1／3.52型、1画素1.12μm、PDAF）／望遠レンズ（F2.4、焦点距離67mm、OIS、光学3倍ズーム）・約5000万画素CMOS（1／2.52型、1画素0.7μm、PDAF）／超望遠レンズ（F2.8、焦点距離111mm、ペリスコープ式、OIS、光学5倍ズーム、光学相当10倍ズーム、デジタル100倍ズーム）また被写体認識エンジンが撮影環境の照明を検出して被写体を正確に認識し、より肉眼で見たままの自然な肌の色や質感を捉えることができるようになっているとのこと。さらに進化した10bit HDRでより美しい映像撮影が実現し、加えて次世代APがより繊細なノイズ除去を行って夜間でも心配なく撮影体験を楽しめるようになっています。その他、引き続いて「EXPERT RAW」アプリでプロのカメラマンのような撮影を実現しており、撮影した写真はRAWファイルが「ギャラリー」アプリに保存されるため、さまざまな編集を行うことができるようになっています。防水（IPX5およびIPX8）や防塵（IP6X）にも引き続いて対応し、バッテリー容量は5000mAh（19.4Wh）で、急速充電「Super Fast Charge 3.0」（最大60W）やワイヤレス充電「Fast Wireless Charge 2.0（Qi2.2準拠）」（最大25W）、ワイヤレス給電「Wireless PowerShar」（最大4.5W）に対応しています。また前機種のGalaxy S25 Ultraよりもさらに大きくなったベイパーチャンバー冷却性能を搭載し、Galaxy S25 Ultraと比べて最大21％以上の熱を放散できるようになり、よりスムーズな操作感で熱がこもりづらくなり、より長い時間ゲームに没頭することが可能だとのことです。通信面ではWi-Fi 7に対応しており、IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠（2.4GHzおよび5GHz、6GHz）の無線LAN（4096QAM、EHT320、MIMO）、Bluetooth 6.0、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／Bに対応し、携帯電話ネットワークは5G NR方式のSub6およびミリ波（mmWave）に対応し、5Gではノンスタンドアローン方式（5G NSA）だけでなくスタンドアローン（SA）方式（5G SA）もサポートしており、SIMはnanoSIMカード（4FF）が1つとeSIMが1つ、またはeSIMが2つのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポートし、最大通信速度は下り6.6Gbpsおよび上り1Gbpsで、対応周波数帯は以下の通りとなっています。その他の仕様では加速度センサーおよび気圧センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、照度センサー、近接センサー、位置情報取得（トリプルバンドA-GSNN：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavICなど）、デュアルステレオスピーカー、USB Type-C端子（USB 3.2 Gen 1、DisplayPort 1.2）。OSはAndroid 16をプリインストールしており、独自ユーザーインターフェース「One UI 8.5」が搭載され、引き続いて「7世代のOSアップグレード」と「7年間のセキュリティーアップデート」となっています。



https://youtu.be/J_nuv2V6AGk

