¡Ú£×£Â£Ã¡Û´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ÆüËÜ¡× ¹ë½£¹õÀ±¤Ç¼ó¤ÎÈé°ìËç
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ËàÇ®Îõ´¶¼Õá¤À¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê£¸Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£´¡½£³¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡££ÃÁÈ£±°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ÆüËÜ¡Ù´Ú¹ñ£¸¶¯¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤Ã¤¿¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤ÎÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£Æ±µ»ö¤Ï¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¤ÏºÇ½ªÀï¤Ç´ñÀ×¤òÁÀ¤¦¡×¤È£¹Æü¤Î´Ú¹ñ¡½¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÆÍÇË¾ò·ï¤È¤Ê¤ë£²¼ºÅÀ°ÊÆâ¤Ç£µÅÀº¹°Ê¾å¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£