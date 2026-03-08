花粉症と食物アレルギーがつながる理由

犬のアレルギーというと、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎を別々のものとして考えがちです。しかし実際には、これらは完全に独立した病気ではなく、免疫の仕組みを通じて深く関係しています。特に近年注目されているのが、花粉アレルギーと特定の食材が結びついて症状を引き起こす「交差反応」という現象です。

交差反応とは、本来は別のものに対して作られた抗体が、構造の似た別の物質にも反応してしまうことを指します。例えば、花粉に含まれるタンパク質と、果物や野菜、穀物などに含まれるタンパク質の一部は、免疫の目から見ると非常によく似ています。そのため、花粉に対して過敏になっている犬の体が、食べ物に含まれる似た構造の成分にも「敵」として反応してしまうのです。

人の医療分野では、花粉症の患者が特定の生の果物や野菜を食べた際に、口の中のかゆみや違和感を起こす「口腔アレルギー症候群」がよく知られています。研究では、花粉に感作された人の20～70％がこのような症状を経験すると報告されています。犬では口腔内症状としては私たちが気づきにくいことが多いものの、皮膚のかゆみや胃腸症状として現れるケースは少なくありません。

特に注意したいのは、花粉症シーズンにだけ症状が悪化する犬です。普段は問題なく食べているフードやおやつでも、花粉が多い時期になると急にかゆみが強くなったり、赤みが増したりすることがあります。これは、花粉によって免疫が過敏な状態になり、食物との交差反応が起こりやすくなるためと考えられています。

犬で見られる“交差反応”のサインとは

犬の交差反応は、人のように「口がかゆい」と訴えることができないため、見逃されやすい特徴があります。その多くは皮膚や耳、胃腸のトラブルとして現れます。花粉が飛散する時期に合わせて、体を執拗にかいたり、足先や顔をなめ続けたりする犬は要注意です。

また、耳の中が赤くなったり、外耳炎を繰り返したりする犬も少なくありません。これらの症状は、単なる季節性アレルギーや食物アレルギーとして扱われがちですが、実際には両者が重なり合って悪化しているケースもあります。特に、食事内容を変えていないにもかかわらず、毎年同じ季節に症状が強くなる場合、交差反応の可能性を考える価値があります。

胃腸症状としては、軟便や下痢、時には嘔吐が見られることもあります。皮膚症状ほど目立たないため見過ごされがちですが、花粉シーズンに限ってお腹の調子を崩す犬では、食物と花粉の両方が関与している可能性があります。

人の研究では、樹木花粉に感作された患者がリンゴやニンジン、ジャガイモに反応しやすいことや、イネ科花粉に感作された患者がトマトやキウイに反応しやすいことが報告されています。犬においても、同様の食材が関与している可能性が報告されています。

重要なのは、「このフードが原因」と単純に決めつけないことです。交差反応は免疫の状態によって左右されるため、花粉の飛散量や体調によって症状の出方が変わるのが特徴です。そのため、原因の特定には時間と慎重な観察が必要になります。

治療との向き合い方、飼い主にできること

交差反応が疑われる場合、治療の基本は犬の免疫の過剰反応をできるだけ抑え、生活の質を保つことにあります。まず重要なのは、症状が出る時期と食事内容、環境の変化を丁寧に記録することです。これにより、花粉シーズンと症状悪化の関連性が見えやすくなります。

また、花粉対策として、散歩後に体を拭いたり、室内に花粉を持ち込まない工夫をすることも、免疫への刺激を減らす一助になります。こうした日常的なケアの積み重ねが、交差反応による症状悪化を防ぐことにつながります。

まとめ

花粉症シーズンに悪化する犬の皮膚や胃腸症状は、食べ物との「交差反応」が関与している可能性があります。季節性の変化に目を向け、獣医師と連携しながら対策することが、愛犬の快適な生活を守る鍵となります。

(獣医師提供：大西 一輝)