歌舞伎俳優の片岡愛之助が６日、フィシャルブログを更新。宝塚歌劇団雪組公演を観劇したことを報告し、感想をつづった。



この日、「雪組さん」と題してブログを更新すると、先月、朝美絢と夢白あやが出演する『ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜』『Prayer〜祈り〜』を観劇したことを明かした。



朝美については「確かに美しすぎた男でした」と絶賛。また、夢白にとって退団公演だったことにも触れ、「貴重な瞬間が拝見出来て嬉しかったですが寂しかったです」と心境をつづった。



観劇は「知人と妻とで拝見させて頂きました」と明かし、豪華な劇場内や公演ビジュアルのパネル、自撮りショットなど劇場での様子を収めた写真も公開。



さらに愛之助は、自身が出演する“ルパン歌舞伎”についても言及。「さぁ、本日ルパン歌舞伎二日目！！楽しんで来まぁす」と意気込みをつづり、「今日は『桃屋』誰にあげよかな」とユーモアを交えてブログを締めくくった。