安藤優子、牡蠣・タラの芽・しらす…旬の食材使った豪華食卓公開「配膳がお店みたいにおしゃれ」「季節を感じられて素敵」と反響

安藤優子、牡蠣・タラの芽・しらす…旬の食材使った豪華食卓公開「配膳がお店みたいにおしゃれ」「季節を感じられて素敵」と反響