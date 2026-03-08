安藤優子、牡蠣・タラの芽・しらす…旬の食材使った豪華食卓公開「配膳がお店みたいにおしゃれ」「季節を感じられて素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/08】キャスターの安藤優子が3月7日、自身のInstagramを更新。旬の食材を使った夕食の食卓を公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「盛り付けが綺麗すぎる」牡蠣とタラの芽のフライなど並ぶ豪華食卓
安藤は「牡蠣とタラの芽のフライ」、バケットの上にたくさんのシラスが乗った「シラスのアヒージョ」、チーズがたっぷりかかったサラダなどの夕食のメニューを1品ずつ紹介し、それらが綺麗に配膳された食卓の写真を公開。また、自宅に飾られたミモザや、知人の早稲田大学教授の退任記念講義を訪れた際の「ネイビーのシャツワンピースに白のパンツ」のコーディネートも公開している。
この投稿に、ファンからは「季節を感じられて素敵」「美味しそう」「配膳がお店みたいにおしゃれ」「器や盛り付けが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆安藤優子、夕食の食卓公開
◆安藤優子の投稿に反響
